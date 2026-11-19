Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve eğitim için gittiği Londra'da Prenses Diana ile aynı sırayı paylaşan Deniz Akbulut, masalları aratmayan bir hayatın içine doğmuştu. Türkiye'ye döndükten sonra güzelliği ve yeteneğiyle Yeşilçam'ın zirvesine tırmanan ünlü oyuncu, dönemin en büyük starlarıyla başrolleri paylaştı. Ancak şöhret basamaklarını hızla çıkan Akbulut'un ışıltılı dünyası, evlendiği adamın uyguladığı şiddetle bir anda karanlığa gömüldü. İşte bir dönem fırtınalar estiren Yeşilçam yıldızının yürek burkan hayat hikayesi!