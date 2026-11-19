SAFA ÖNAL İLE SÖZLENDİ, ANCAK YÜZÜKLERİ ÇIKARDI

Deniz Akbulut'un gençlik yıllarına ilişkin anlattığı en ilginç olaylardan biri de Safa Önal ile yaşadığı sözlülük süreciydi. Londra'ya gitmeden önce Cüneyt Arkın'ın da bulunduğu bir ortamda evlilik konusu açıldı. Ancak Akbulut, kendisine yöneltilen teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O dönemi kendi sözleriyle anlatan oyuncu, başlangıçta yaşananları bir film projesi sandığını belirtti:

"Londra'ya gitmeden önce son filmimin çekimleri bitmiş ve montajlanmasını bekliyorduk. O dönemlerde oyuncular ve sinemacılar Papirüs'te buluşur, sohbet ederlerdi. Bir gün hep birlikte otururken Cüneyt Arkın, "Seni evlendireceğiz" dedi. Yeni film projesi sandım ve "Kiminle?' dedim... Ama gerçekmiş. Soruma "Safa Önal ile" yanıtını verdi. Şaşırmıştım. Durumun absürtlüğünden gülümsüyordum. Cüneyt Bey de bunu "Evet" olarak yorumladı. Değil Safa Bey ile kimseyle evlenmeyi düşünmüyordum. "Hayır" diye haykırmak istiyordum ama yapamadım. Çünkü Cüneyt Bey'e çok saygı duyuyordum. Diğer tarafta da beni sinemaya adım attıran Safa Bey vardı."