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'Prison Break' ve 'Mike Hammer' dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Prison Break' ve 'Mike Hammer' efsanesi Stacy Keach, 85 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta aktörün vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:47
’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Amerikan tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Stacy Keach, 85 yaşında Polonya'nın Magdalenka kentindeki evinde hayatını kaybetti.

’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından yapılan açıklamada, usta oyuncunun uzun süredir mücadele ettiği ciddi kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

MİKE HAMMER ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

Yazar Mickey Spillane'in ünlü kurgusal özel dedektifi Mike Hammer karakterine televizyonda hayat vererek dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Keach; Shakespeare oyunlarındaki güçlü yorumları, 'Kral Lear', 'Hamlet' ve 'III. Richard' performanslarıyla tiyatro dünyasının en saygın isimleri arasında yer aldı.

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’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sinema ve televizyonda son derece geniş bir yelpazede roller üstlenen usta aktör, 'American History X', 'The Bourne Legacy', Oscar adayı 'Nebraska' ve Ernest Hemingway'i canlandırıp Altın Küre kazandığı altı saatlik mini diziyle hafızalarda yer edindi.

’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Keach, Türk izleyicisinin karşısına ise 2005-2007 yılları arasında yayınlanan 'Prison Break' dizisindeki insancıl hapishane müdürü karakteriyle çıkmıştı. Usta oyuncu son olarak 'Jay Kelly' filminde George Clooney'nin babasını canlandırmıştı.

’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

HAYATINDAKİ ZORLU DÖNEMLER VE SOSYAL MÜCADELE

Kariyeri boyunca farklı karakterleri canlandırmayı seçtiğini ifade eden Keach, 1984 yılında İngiltere'de yaşadığı uyuşturucu gözaltısı ve sonrasındaki altı aylık hapis cezasının ardından hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bu süreçten sonra kendisini uyuşturucuyla mücadeleye adayan oyuncu, üniversitelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde uyarılarda bulunarak farkındalık çalışmaları yürütmüştü.

’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

2017 yılında Chicago'da sahnedeyken tek kişilik 'Pamplona' oyunu sırasında kalp krizi geçiren Keach, o tarihten bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Dört evlilik yapan usta oyuncunun Shannon ve Karolina adlarında iki kızı bulunuyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör