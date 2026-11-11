’Prison Break’ ve ’Mike Hammer’ dizilerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Amerikan tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Stacy Keach, 85 yaşında Polonya'nın Magdalenka kentindeki evinde hayatını kaybetti. Eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından yapılan açıklamada, usta oyuncunun uzun süredir mücadele ettiği ciddi kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. MİKE HAMMER ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI Yazar Mickey Spillane'in ünlü kurgusal özel dedektifi Mike Hammer karakterine televizyonda hayat vererek dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Keach; Shakespeare oyunlarındaki güçlü yorumları, 'Kral Lear', 'Hamlet' ve 'III. Richard' performanslarıyla tiyatro dünyasının en saygın isimleri arasında yer aldı. Sinema ve televizyonda son derece geniş bir yelpazede roller üstlenen usta aktör, 'American History X', 'The Bourne Legacy', Oscar adayı 'Nebraska' ve Ernest Hemingway'i canlandırıp Altın Küre kazandığı altı saatlik mini diziyle hafızalarda yer edindi. Keach, Türk izleyicisinin karşısına ise 2005-2007 yılları arasında yayınlanan 'Prison Break' dizisindeki insancıl hapishane müdürü karakteriyle çıkmıştı. Usta oyuncu son olarak 'Jay Kelly' filminde George Clooney'nin babasını canlandırmıştı. HAYATINDAKİ ZORLU DÖNEMLER VE SOSYAL MÜCADELE Kariyeri boyunca farklı karakterleri canlandırmayı seçtiğini ifade eden Keach, 1984 yılında İngiltere'de yaşadığı uyuşturucu gözaltısı ve sonrasındaki altı aylık hapis cezasının ardından hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Bu süreçten sonra kendisini uyuşturucuyla mücadeleye adayan oyuncu, üniversitelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde uyarılarda bulunarak farkındalık çalışmaları yürütmüştü. 2017 yılında Chicago'da sahnedeyken tek kişilik 'Pamplona' oyunu sırasında kalp krizi geçiren Keach, o tarihten bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Dört evlilik yapan usta oyuncunun Shannon ve Karolina adlarında iki kızı bulunuyor.