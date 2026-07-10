Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Kelliğe çare bulundu mu? İşte saç çıkaran o şeker!
Türkiye'nin güvenilir sağlık otoritelerinden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kellik sorunuyla mücadele eden milyonlarca kişiye umut ışığı olacak ezber bozan bir bilimsel araştırmayı gündeme taşıdı. Hormonların dengesiyle oynamadan, sadece hücredeki doğal bir şeker molekülü kullanılarak saç köklerini yeniden uyandırmayı hedefleyen bu şaşırtıcı keşif, saç dökülmesi tedavisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 09:54