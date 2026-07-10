Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Kelliğe çare bulundu mu? İşte saç çıkaran o şeker!

Her sabah aynaya bakıp "Saçlarım mı dökülüyor, yoksa alnım mı büyüyor?" diye düşünen milyonlarca insan için umut veren yeni bir haber var. Bilim insanları bu kez ne egzotik bir bitki keşfetti ne de uzaydan gelen gizemli bir molekül… Kahramanımız, DNA'mızın yapı taşlarından biri olan son derece mütevazı bir şeker: 2-deoksi-D-riboz.

