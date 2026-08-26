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Rabia Soytürk'ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...
Rabia Soytürk'ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...
Ekranların sevilen ismi Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından yaptığı adrenalin dolu paylaşımla gündeme geldi. Gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşayan ünlü oyuncu, uçaktan atladığı o dakikaları takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 13:27