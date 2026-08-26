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Rabia Soytürk'ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Ekranların sevilen ismi Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından yaptığı adrenalin dolu paylaşımla gündeme geldi. Gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşayan ünlü oyuncu, uçaktan atladığı o dakikaları takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 13:27
Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Genç oyuncu Rabia Soytürk, son dönemdeki projeleri ve sosyal medyadaki aktifliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Kariyerinde üstlendiği başarılı rollerle dikkat çeken oyuncu, yalnızca televizyon projeleriyle değil, aynı zamanda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminin yakın takibinde yer alıyor.

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Geçmişte rol aldığı popüler yapımlardaki başarılı performanslarıyla oyunculuk kariyerinde sağlam adımlar atan ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

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Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Adrenalin tutkusunu gözler önüne seren başarılı oyuncu, uçaktan atladığı anları saniye saniye kaydederek takipçilerinin beğenisine sundu.

Rabia Soytürk'ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! | Video

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Binlerce metre yükseklikte yaşadığı heyecan dolu dakikaları sosyal medya hesabından paylaşan Soytürk'ün bu cesur hamlesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Soytürk, heyecanını gizleyemediği paylaşımına "İnanılmazdı ve yaşandı" notunu düştü.

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncunun yaşamına dair detaylar da merak konusu oluyor.

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

Sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan yetenekli isim, İstanbul doğumludur ancak aslen Trabzon kökenlidir.

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

BURAY

Kıbrıs

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

PINAR DENİZ

Adana

Rabia Soytürk’ün adrenalin tutkusu sınır tanımadı! Kendini metrelerce yükseklikten böyle bıraktı! O anlar nefes kesti...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar