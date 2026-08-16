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Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: “Hepimiz yıprandık”
Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: “Hepimiz yıprandık”
Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile yıllar önce yaşadığı olaylı boşanma ve velayet sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşanan sancılı günlerin her iki taraf için de zor geçtiğini belirten ünlü sanatçı, aradaki buzların zamanla nasıl eridiğini ve bugün geldikleri noktayı anlattı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:44