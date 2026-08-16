Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: “Hepimiz yıprandık”

"EN MUTSUZ YILLARIMIZ VELAYET DAVASI SÜREÇLERİYDİ"

Hayatının en mutlu ve en zorlu dönemleri sorulan Rafet El Roman, "En mutlu dönemi 95'ten 97'ye kadar olan süreç. Ardı ardına çıkan hitler, konserler, ilgi, sevgi, şöhret... İnanılmaz mutlu yıllardı benim için. O dönem Tuğba'yla tanıştık. Çok güzel bir aşkla evlendik, çocuklarımız oldu. Yani şöhret, aşk, aile... Birkaç yıl böyle güzel bir şekilde gitti. En mutsuz yıllarımız ise tabii ki o velayet davası süreçleriydi.