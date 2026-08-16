Trend Galeri Trend Magazin Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: “Hepimiz yıprandık”

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: “Hepimiz yıprandık”

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile yıllar önce yaşadığı olaylı boşanma ve velayet sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşanan sancılı günlerin her iki taraf için de zor geçtiğini belirten ünlü sanatçı, aradaki buzların zamanla nasıl eridiğini ve bugün geldikleri noktayı anlattı.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:44
Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop, 1996 yılında nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

2002 yılında yollarını ayıran ve 2003'te resmen boşanan çift, sonrasında Türkiye'nin en çok konuşulan velayet mücadelelerinden birine imza atmıştı.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

Çocukların Almanya'da babalarının yanında kalmasıyla başlayan sancılı süreç, uzun yıllar süren davalarla magazin gündeminden düşmemişti.

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Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

Zamanla aradaki krizleri aşmayı başaran ikili, bugün çocukları için bir araya gelebilen dost bir çizgiye ulaştı.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

Rafet El Roman, son olarak Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuşarak eski eşi Tuğba Altıntop ile yaşadıkları fırtınalı geçmişe ve bugünkü ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

"EN MUTSUZ YILLARIMIZ VELAYET DAVASI SÜREÇLERİYDİ"

Hayatının en mutlu ve en zorlu dönemleri sorulan Rafet El Roman, "En mutlu dönemi 95'ten 97'ye kadar olan süreç. Ardı ardına çıkan hitler, konserler, ilgi, sevgi, şöhret... İnanılmaz mutlu yıllardı benim için. O dönem Tuğba'yla tanıştık. Çok güzel bir aşkla evlendik, çocuklarımız oldu. Yani şöhret, aşk, aile... Birkaç yıl böyle güzel bir şekilde gitti. En mutsuz yıllarımız ise tabii ki o velayet davası süreçleriydi.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

Orada hepimiz yıprandık. Çocukların benimle Almanya'da kalması da Tuğba için çok zordu. Sonra tekrar toparladık. İşte gördüğünüz gibi bir aradayız. Tuğba istediği zaman geliyor" dedi.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

"İNSANLAR ARTIK BİZİM OLAYLARIMIZI İZLEMEKTEN BIKMIŞTI"

"Tuğba Hanım'la yaşadığınız o sancılı süreci nasıl atlattınız?" sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Kolay atlatmadık. Türkiye'de görülen belki en zor, en uzun süreçli ayrılıklardan, velayet davalarından biriydi. İnsanlar artık bizim olaylarımızı izlemekten bıkmıştı.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

Tuğba bana yükleniyordu, ben ona yükleniyordum. Bugün bunları konuşurken gülüyoruz, 'Biz neler yaşadık ya' filan diyoruz. Şu anda iyi arkadaşız" ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

"1-1.5 AY ÇOCUKLARI SANA VERECEĞİM DEDİM"

Buzların erimesinde ilk adımı kimin attığı sorusuna açıklık getiren Roman, sürecin karşılıklı geliştiğini belirterek "Mankenlik nankör bir meslek. Tuğba'nın işlerinin iyi gitmediği zamanlar oldu. Benden biraz destek istedi. Sonra ben 'Turneye çıkacağım. 1-1.5 ay çocukları sana vereceğim' dedim, böyle böyle yaklaştık" sözleriyle aradaki iletişimin nasıl yeniden kurulduğunu anlattı.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

"HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

"O olaylar keşke yaşanmasaydı diyor musunuz?" sorusuna yanıt veren ünlü sanatçı, "Ben hayatımda hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Çünkü onları yaşamasaydım, belki de bugünkü ben olamazdım. Her zor süreç bizim kimliğimizi, kişiliğimizi geliştiren konular aslında" diyerek geçmişte yaşananların kendisini bugünlere taşıdığını vurguladı.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

"HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM, SADECE DOZU BİRAZ AŞTIM"

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçmişte gündem olan estetik ve botoks iddialarına da yanıt verdi. "Yaptırdığınız estetik müdahaleler bir dönem çok konuşuldu..." sözleri üzerine konuşan Rafet El Roman, "Buna açıklık getirelim; ben hiç estetik yaptırmadım. Öyle şeyleri hiç sevmem. Hatta hastanede bir gün bile yatmadım hayatım boyunca" ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman geçmişin perdesini araladı! Tuğba Altıntop’la yaşanan velayet sürecini anlattı: Hepimiz yıprandık

Sadece botoks mu yaptırdığı sorusunu da açık yüreklilikle yanıtlayan ünlü isim, "Botoks yaptırdım. Daha önce de yaptırdım ama fark edilmemişti. En son biraz dozunu aşmış. Zaten artık yaptırmıyorum. Yüz şeklimi değiştiriyor, gerek yok. Ama tıp dünyasının sunduğu imkânlardan tabii ki faydalanıyorum. Mesela glutatyon, mezoterapi gibi işlemlerden..." diyerek son noktayı koydu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör