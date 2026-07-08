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Ralli şampiyonu Nazan Zorlu'ya İtalya'da hırsızlık şoku! Türk sporcu polisi arayınca neye uğradığını şaşırdı!
Ralli şampiyonu Nazan Zorlu'ya İtalya'da hırsızlık şoku! Türk sporcu polisi arayınca neye uğradığını şaşırdı!
Fransa Ralli Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'da bulunan ünlü pilot Nazan Zorlu, uğradığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Park halindeki aracının camı kırılarak kritik malzemeleri çalınan şampiyon sporcu, olay sonrası polisle irtibata geçtiğinde ise ikinci bir şok yaşadı.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:08