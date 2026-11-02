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Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Killa Hakan'dan üzen haber bugün akşam saatlerinde geldi. Killa Hakan'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. İşte Killa Hakan'ın son sağlık durumu!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 02.11.2026 23:14 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 23:15
Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçinin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin merak edilen gelişmeyle ilgili avukatı Şükrü Sarıdere'den açıklama geldi. Sarıdere, yaptığı açıklamada Killa Hakan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğruladı.

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Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü rapçinin hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının ardından sevenleri ve müzik dünyasından hayranları endişeye kapıldı.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, sanatçının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Müzik dünyasının sevilen ismi Demet Akalın, kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı, son olarak Kıbrıs'ta sahne alacağı konser öncesinde yaptığı sağlık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Yaşadığı yoğun çalışma temposundan dolayı çok yıprandığını belirten Akalın, yakalandığı hastalığı ilk kez açık açık duyurdu ve yeni konser tekliflerini geri çevirdiğini söyledi.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

"İNSAN ÜSTÜ KONSER ALDIM"

Demet Akalın, içine düştüğü durumu ve aldığı radikal kararı şu sözlerle aktardı:

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

"Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım ve bu durum beni tüketti."

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

PEKİ DİĞER ÜNLÜLERİN HASTALIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bir dönem podyumların en ünlü mankenleri arasında gösterilen Murat Mısırlı 58. yaş gününü ailesi ve dostlarıyla birlikte kutlamıştı. ALS hastalığıyla mücadele eden Mısırlı'yı doğum gününde yakın dostları Arzum Onan, Sinem Güven, İpek Gümüşoğlu, Uğurkan Erez, Gökhan Yurdusev sürpriz yaparak yalnız bırakmamıştı.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı ile birlikte doğum günü pastasını üfleyen Mısırlı, dostlarıyla hasret giderdi.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

HALE CANEROĞLU

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarak Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi yapımlarından biri haline gelen Avrupa Yakası, güçlü oyuncu kadrosu ve karakterleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Dizide "Yaprak" karakterine hayat veren Hale Caneroğlu ise bu rolle hafızalara kazınmıştı.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Dizinin ardından oyunculuğa ara veren ve uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Caneroğlu, katıldığı bir televizyon programında yıllar sonra ilk kez dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında "bipolar" olduğunu açıkladığını hatırlatan oyuncu, sürece dair samimi ifadeler kullandı.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

"BENİ YARGILAMANIZDAN KORUYORUM"

Hastalığını ilk kez açıklayan Caneroğlu , "Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim. Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

İÇİNDE TUTTUĞU HASTALIĞINI AÇIKLAYAN DİĞER İSİM MÜGE BOZ OLMUŞTU!

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ve kucaklarına yeni aldıkları oğulları Rika ile mutlu aile tablosunun simgesi haline gelen Müge Boz, bu kez neşeli bir tatil karesiyle değil, duygusal bir itirafla gündemde.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıllardır gizlediği hastalığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Müge Boz 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı: "Öldürmez ama süründürür..." | Video

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

"VÜCUDUMDAKİ İZLERİ GİZLEMEKTEN YORULDUM"

Tam 20 yıldır Sedef hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Boz, hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik yüküne de değindi.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

"Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir" diyerek yaşadığı zorluğu ifade eden oyuncu, yıllarca süren inkar sürecinin ardından artık kabulleniş aşamasına geçtiğini belirtti.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

DETOKS KAMPININ GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Boz, son günlerde katıldığı detoks kampıyla ilgili yanlış anlaşılmaları da düzeltti.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Bu kampa keyiften veya zayıflama kaygısıyla katılmadığını vurgulayan Boz; "Kendim için, iyileşmek için geldim" dedi. Artık bu süreçteki deneyimlerini paylaşarak, aynı dertten muzdarip takipçilerine ışık olmayı hedefliyor.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ŞARKICI AYDİLGE DE KENDİ HASTALIĞINA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI!

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Rapçi Killa Hakan’dan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.