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Rapçi Lvbel C5 ve Alizade'ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un şarkı sözleri ve klip içerikleri nedeniyle tepki çeken "Kahpe" isimli şarkı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sürecinde tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı getirilerek serbest bırakılan Level C5 için "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Bodur'a şarkıda eşlik eden Asya Alizada ve şarkının bestecisi Can Akdoğan'ın da aynı suçtan cezalandırılmaları talep edildi.

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Elyesa Karatepe
Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 10:40
Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

Soruşturma, CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yapılan çok sayıda vatandaş şikayeti ve ihbar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ortaklaşa yayımladığı "Kahpe" adlı video klip içerisinde şiddet barındıran sahnelerin yer aldığı tespit edildi.

Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

KİTAP OKUMA CEZASI

Soruşturma sürecinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen rapçi Lvbel C5 hakkında hakimlik tutuklama talebini reddetmiş, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme zorunluluğunun yanı sıra dikkat çeken bir adli kontrol tedbiri uygulayarak Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı getirmişti.

Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

KLİPTEKİ ŞİDDET VE ŞARKI SÖZLERİNE İNCELEME

Hazırlanan iddianamede, video klipte 4 erkek şahsın yerde yatan bir kişiyi darp ettiğine yönelik şiddet içerikli görüntüler bulunduğu belirtildi. Şarkı sözlerinde geçen "değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" ifadelerinin, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden eylemlere yönelik özendirme kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

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Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor


YURT DIŞINDAKİ YÖNETMENE YÜKLENDİ

Şüpheli Süleyman Burak Bodur şarkı sözlerinde özel bir kastının olmadığını, sözlerin hayal ve kurgudan ibaret olduğunu, video klibin ise yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından çekildiğini savundu. Şüpheli Can Akdoğan ise şarkının bestecisi olduğunu, şarkı sözlerindeki anlamları bilmediğini ve şiddet içeren görüntülerle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

ALİZADE'NİN GİRİŞ YASAĞI VAR

Şüpheli Asya Alizade yurt dışında olması ve hakkında 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı bulunması nedeniyle ifadesinin alınamadığı, ancak avukatı aracılığıyla yazılı savunma sunduğu da yer aldı.

Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

İddianamede soruşturma konusu şarkının, kitle iletişim araçlarının sağladığı kolaylıkla okul çağındaki gençler tarafından kolayca ulaşılabildiği ve bu tür şarkıların şiddet içerikli eylemlere özendirici etkisinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

Söz konusu şarkının kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek nitelikte olduğu anlaşıldı. Şüpheliler Süleyman Burak Bodur ve Asya Alizade'nin "Kahpe" isimli şarkıyı birlikte yazıp seslendirdikleri, Can Akdoğan'ın ise şarkıyı bestelediği ifade edildi. Şarkı sözlerindeki ifadelerle atılı suça alenen tahrik edildiği ve iştirak iradesiyle hareket ettiklerinin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede 3 şüphelinin "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör