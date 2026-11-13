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Rapçi Lvbel C5 ve Alizade'ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor
Rapçi Lvbel C5 ve Alizade'ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un şarkı sözleri ve klip içerikleri nedeniyle tepki çeken "Kahpe" isimli şarkı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sürecinde tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı getirilerek serbest bırakılan Level C5 için "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Bodur'a şarkıda eşlik eden Asya Alizada ve şarkının bestecisi Can Akdoğan'ın da aynı suçtan cezalandırılmaları talep edildi.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 10:40