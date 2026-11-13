Rapçi Lvbel C5 ve Alizade’ye büyük şok! İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor



YURT DIŞINDAKİ YÖNETMENE YÜKLENDİ

Şüpheli Süleyman Burak Bodur şarkı sözlerinde özel bir kastının olmadığını, sözlerin hayal ve kurgudan ibaret olduğunu, video klibin ise yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından çekildiğini savundu. Şüpheli Can Akdoğan ise şarkının bestecisi olduğunu, şarkı sözlerindeki anlamları bilmediğini ve şiddet içeren görüntülerle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.