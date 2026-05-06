Rapçi Mero camide Kur'an-ı Kerim okudu! Kıraatiyle büyük beğeni topladı

2019 yılında çıkardığı "Olabilir" parçasıyla adını geniş kitlelere duyuran Mero, bu kez müzik kariyeriyle değil farklı bir yönüyle gündeme geldi. Ünlü rapçi, Almanya'daki bir camide Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Mero'nun Kıyamet Suresi'nin 26 ile 38. ayetlerini okuduğu anlar, dinleyenleri derinden etkiledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 14:15
Geçtiğimiz Nisan ayının başında kutsal topraklara yaptığı ziyaretle dikkat çeken Almanya'da yaşayan rapçi Mero, bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi.

Mero olarak tanınan Enes Meral, Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir camide Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Ünlü rapçinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Mero'nun camideki anları kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, görüntüler geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçının bu kez müzik dışında bir yönüyle öne çıkması takipçileri tarafından takdir edildi.

Mero, özellikle 2019 yılında yayımladığı "Olabilir" adlı şarkıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör