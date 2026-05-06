Rapçi Mero camide Kur’an-ı Kerim okudu! Kıraatiyle büyük beğeni topladı
2019 yılında çıkardığı "Olabilir" parçasıyla adını geniş kitlelere duyuran Mero, bu kez müzik kariyeriyle değil farklı bir yönüyle gündeme geldi. Ünlü rapçi, Almanya'daki bir camide Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Mero'nun Kıyamet Suresi'nin 26 ile 38. ayetlerini okuduğu anlar, dinleyenleri derinden etkiledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 06.05.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 14:15