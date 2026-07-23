Trend
Galeri
Trend Magazin
Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü'nün ilk Ayşe'si 20 yıl sonra ortaya çıktı!
Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü'nün ilk Ayşe'si 20 yıl sonra ortaya çıktı!
Yaprak Dökümü'nde kısa süreliğine Ayşe karakterine hayat veren oyuncunun yıllar sonraki hali merak konusu oldu. Replik ezberinde zorlandığı için projeye veda eden ve 12 bölüm oynayan çocuk oyuncu Efsun Karaali 20 yıl sonra ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:19