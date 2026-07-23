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Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü'nün ilk Ayşe'si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Yaprak Dökümü'nde kısa süreliğine Ayşe karakterine hayat veren oyuncunun yıllar sonraki hali merak konusu oldu. Replik ezberinde zorlandığı için projeye veda eden ve 12 bölüm oynayan çocuk oyuncu Efsun Karaali 20 yıl sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:19
Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. 2006 yılında yayın hayatına başlayan dizi, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin ilgisini kaybetmeyerek tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin ilk 12 bölümünde Ayşe karakterine hayat veren Efsun Karaali'nin, ilerleyen bölümlerde yerini başka bir çocuk oyuncuya bırakmıştı..

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Repliklerini ezberlemekte zorlandığı iddiasıyla projeden ayrıldığı öne sürülen Efsun Karaali, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinin ardından büyüyen Karaali'nin son hali görenleri şaşırttı.

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Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

nstagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Efsun Karaali, yıllar sonraki haliyle hayranlarının ilgisini çekti.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Karaali'nin fotoğrafları takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

20 yıl içinde değişen genç oyuncunun, bakışlarındaki benzerlik ise dikkatlerden kaçmadı.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

PEKİ YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN İKİNCİ AYŞE'Sİ NE YAPIYOR?

Yaprak Dökümü'nde Efsun Karaali'nin yerine ise Şebnem Ceceli, geçmişti. Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

Dizi sonrası gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Ceceli, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimine yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan genç isim, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Öte yandan çocuk yıldız, dizide ablası rolüyle adından söz ettiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra bir araya gelerek hasret gidermişti.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

MİNA VE DİLA BULUTSUZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisinde, Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını canlandıran çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Dizinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından geçirdikleri değişimle dikkat çekti.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Dizide Osman Ağa'nın kızlarına hayat veren Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz, şimdilerde birer genç kız oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren kardeşlerin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ses getirdi.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Çocukluk halleriyle hafızalara kazınan ikizlerin son hallerini görenler tanımakta zorlandı...

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Gerçek isimleri Mina ve Dila olan Bulutsuz kardeşler, Akasya Durağı sonrası eğitim hayatlarına odaklanırken, son dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Serpildikleri ve güzelleştikleri görülen ikizlerin fotoğraflarına takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın ikizlerinin merak edilen son halleri...

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

ÇOCUKKEN KARŞIMIZA ÇIKAN BİR BAŞKA MİNİK YILDIZ SİBEL KASAPOĞLU OLMUŞTU...

Bez Bebek dizisi, yayınlandığı yıllarda her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran ve karakterleriyle hafızalarda yer edinen bir yapım olarak öne çıkmıştı.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Dizinin hikayesi kadar, kadrosunda yer alan yetenekli çocuk oyuncuların sergilediği performanslar da izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemin minik yıldızlarının bugün neler yaptığı ve nasıl bir değişim geçirdiği sosyal medyada büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Bu isimler arasında özellikle canlandırdığı 'Özge' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Kasapoğlu, şimdilerde çocukluk yıllarını geride bırakmış bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Dizideki Özge karakteriyle tanınan oyuncu, geçen zamanla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle dikkat çeken Kasapoğlu, duru güzelliği ve modern tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Çocukluk halini hatırlayanların tanımakta güçlük çektiği ünlü ismin bu değişimi, görenleri şaşırtırken bir yandan da hayran bırakıyor.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Çocuk yıldız aktif olduğu sosyal medya hesabından sevenleri tarafından sık sık övgü yağmuruna tutuluyor.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

KÜÇÜK BİR YILDIZ OLARAK HAYATIMIZA GİREN DİĞER İSİM: SEDA RENDA!

O reklam filmindeki "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle bir döneme damga vuran o minik yıldızı hatırlıyor musunuz? Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve elinden düşmeyen beyaz ayısıyla ekranlara neşe saçan o sevimli çocuk, hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırtıyor, "Bu gerçekten o mu?" dedirtiyor.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek reklamında yer almış, söylemekte zorlandığı o cümle ise kısa sürede onu herkesin tanıdığı bir çocuk yıldız haline getirmişti. Bir anda gelen bu şöhret, yıllar sonra bile unutulmayan bir iz bıraktı.

Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı... Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor.