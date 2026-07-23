Replik ezberinde zorlanınca diziden ayrılmıştı...Yaprak Dökümü’nün ilk Ayşe’si 20 yıl sonra ortaya çıktı!

KÜÇÜK BİR YILDIZ OLARAK HAYATIMIZA GİREN DİĞER İSİM: SEDA RENDA!

O reklam filmindeki "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle bir döneme damga vuran o minik yıldızı hatırlıyor musunuz? Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve elinden düşmeyen beyaz ayısıyla ekranlara neşe saçan o sevimli çocuk, hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırtıyor, "Bu gerçekten o mu?" dedirtiyor.