Trend Galeri Trend Magazin Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Oyuncu ve sunucu Reşad Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Strik'in eşine yönelik romantik sözleri dikkat çekti. İşte romantik o paylaşım!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.09.2026 20:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 20:54
Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, mutluluğu bulmuştu.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik ile Reshad Strik, Haziran 2024'te gerçekleştirdikleri sürpriz bir törenle hayatlarını birleştirmiş, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

GAMZE ÖZÇELİK İLE NASIL TANIŞTIKLARINI İLK KEZ ANLATMIŞTI

Reshad Strik, katıldığı bir programda Özçelik ile yollarının nasıl kesiştiğini ilk kez anlatmıştı. Strik, Gana'da ziyaret ettiği bir köyün, iki yıl sonra Gamze Özçelik ve Umuda Koşanlar ekibi tarafından da ziyaret edildiğini belirtmişti.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Özçelik'in kendisine ulaşma sürecine değinen Strik, derneğe davet edildiğini ve tanışmalarının bu vesileyle gerçekleştiğini şu sözlerle ifade etmişti:

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

"GAMZE'YE AŞIK OLDUM"

"Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye aşık oldum ve evlendik."

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Tanışmalarının ardından iyilik hareketine beraber devam ettiklerini vurgulayan Strik, eşine her konuda destek olduğunu ve sosyal sorumluluk projelerini omuz omuza sürdürdüklerini dile getirmişti.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

"ONUN YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM"

Strik, Gamze Özçelik için "Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

YENİ PAYLAŞIMI İLGİ TOPLADI

Oyuncu ve sunucu Reşad Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

"ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Strik, paylaşımında eşine seslenerek, "Bana krallığımın kraliçesini verdiği, en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum... Seni bana verdiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim..." dedi.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

İŞTE O PAYLAŞIMLAR: "KRALLIĞIMIN KRALİÇESİ"

Eşiyle samimi pozlarını da paylaşan Strik'in bu sözleri kısa sürede dikkat çekti. Özellikle "krallığımın kraliçesi" ifadesi, çiftin takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

PEKİ GÖKHAN TÜRKMEN'İN EŞİ İLE NASIL TANIŞTIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

DOSTLUKLARI ZARAR GÖRMESİN DİYE SUSMUŞ...

İkilinin ilişkisi, lise ikinci sınıfta aynı sınıfta olmalarıyla derinleşti. Yan yana oturduklarını ve iyi bir arkadaşlık kurduklarını anlatan Türkmen, derslerde yazılan notların zamanla ortak bir günlüğe dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte Sinem Aksoy'a karşı duygularının değiştiğini fark ettiğini belirten sanatçı, arkadaşlıklarının zarar görmemesi için uzun süre bu duyguları dile getirmediğini de ekledi.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

"BİR GÜN EVLENİRSEM SİNEM GİBİ BİRİYLE EVLENİRİM"

Liseden mezun olduktan sonra da bu hislerin devam ettiğini söyleyen Türkmen, o dönemde ailesiyle yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Ablasına, "Bir gün evlenirsem Sinem gibi zeki, güzel ve komik biriyle evlenirim" dediğini anlattı.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

TEK TELEFON HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ!

Ancak çiftin yolları bir süreliğine ayrıldı. Yaklaşık iki-üç yıl boyunca görüşmeyen ikili, Sinem Aksoy'un yıllar sonra 'Çatı Katı' klibini izleyip Gökhan Türkmen'i aramasıyla yeniden iletişim kurdu.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

"YILLARDIR GÖRÜŞMEYEN İKİ İNSAN GİBİ BİRBİRİMİZE SARILDIK"

Bu görüşmenin ardından bir albüm kutlama yemeğinde bir araya gelen çift, o gecenin hayatlarını değiştirdiğini dile getirdi. Öyle ki Türkmen o anları, "Sanki yıllardır görüşmeyen iki insan gibi birbirimize sarıldık" sözleriyle anlattı...

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Türkmen, o akşamdan sonra ilişkilerinin hızla ilerlediğini ve eşine 'evlenelim' dediğini dile getirdi. Sinem Aksoy'un cevabı ise hiç tereddütsüz 'Tamam' olmuş... Çift, bu buluşmadan yaklaşık altı ay sonra evlendi.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

Bugün iki çocuklu bir aile olan Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy çifti, sanatçının ifadesiyle "Birbirimiz için yaratıldığımızı düşünüyorum" diyerek aşklarına devam ediyor...

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

AŞK FİLMLERİNİ ARATMAYAN BİR BAŞKA TANIŞMA HİKAYESİ: GUPSE ÖZAY- BARIŞ ARDUÇ...

Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ...

Film boyunca birbirlerine yakınlaşan çiftin dostlukları, kısa sürede aşka dönüştü. Ünlü oyuncular, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı ve 2020 yılında evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Çiftin 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

PEKİ BU AŞKIN TOHUMLARI NASIL FİLİZLENDİ?

Gupse Özay, katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarının perde arkasını paylaştı. Set ortamının samimi ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu belirten Özay, Barış Arduç'a olan ilgisinin temelinde mizah anlayışlarının uyumlu olmasının yattığını söyledi.

Reşad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e romantik mesaj: Allah’a şükrediyorum!

"BENİ ASIL ÇEKEN..."

"Barış çok yakışıklıydı, ama beni asıl çeken aramızdaki espiri uyumuydu" ifadelerini kullanan Özay, bu denge sayesinde aşklarının filizlendiğini anlattı.