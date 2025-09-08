Trend Galeri Trend Magazin Resmi araçla gece gezmesi! Manken Şevval Şahin Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi!

Resmi araçla gece gezmesi! Manken Şevval Şahin Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen manken Şevval Şahin, Bebek'te görüntülendi. Korumalı ve şoförlü araçla mekandan ayrılan Şahin'in bindiği araçtaki bir yazı ise görenleri şoke etti...