Resmi araçla gece gezmesi! Manken Şevval Şahin Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi!

Şevval Şahin, 2018 yılında güzellik yarışmasını kazanarak kısa sürede üne kavuştu. Kazandığı yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken güzel manken, sosyal medyada da aktiflik göstermeye başlamıştı. Her paylaşımıyla olay olan Şevval Şahin dikkatleri üzerine çekiyordu. Tescilli güzel paylaştığı son olarak bir mekan çıkışı Bebek'te görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan manken, çıkışta sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği özel korumalı ve şoförlü araçla oradan ayrıldı. Koşar adım arabaya binerek soruları yanıtsız bırakan Şahin'in, bindiği araçta yer alan 'Resmi hizmete mahsustur' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan özel hayatıyla dikkat çeken Şevval Şagin, geçen günlerde de ünlü manken Ablası Ceyda Şahin'le ilgi odağı olmuştu. İki kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri Instagram kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Ceyda Şahin'in kendi hesabı da ilgi odağı olmuştu. Güzelliğiyle mest eden Ceyda Şahin, beğeni yağmuruna tutulmuştu. İki kardeşi görenler 'DNA testine ihtiyaçları yok zaten aynılar' yorumlarında bulunmuştu. İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri... Melisa Döngel'in ve kardeşi Elif Döngel... Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül Hafsanur Sancaktutan ve ablası Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk Fahriye Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet Serhat Özcan - Reha Özcan Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar Naz Elmas-Açelya Elmas Hadise Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Ayşen Gruda ve kız kardeşleri Ayten Erman ile Ayben Erman Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Burcu Esmersoy ve kardeşi Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kaan Urgancıoğlu- Can Urgancıoğlu Barış Arduç'un erkek kardeşleri Bensu Hande ve Bedirhan Soral Kardeşler Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz