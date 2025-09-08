Trend Galeri Trend Magazin Resmi araçla gece gezmesi! Manken Şevval Şahin Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen manken Şevval Şahin, Bebek'te görüntülendi. Korumalı ve şoförlü araçla mekandan ayrılan Şahin'in bindiği araçtaki bir yazı ise görenleri şoke etti...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 08:23
Şevval Şahin, 2018 yılında güzellik yarışmasını kazanarak kısa sürede üne kavuştu. Kazandığı yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken güzel manken, sosyal medyada da aktiflik göstermeye başlamıştı.

Her paylaşımıyla olay olan Şevval Şahin dikkatleri üzerine çekiyordu.

Tescilli güzel paylaştığı son olarak bir mekan çıkışı Bebek'te görüntülendi.

Kız arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan manken, çıkışta sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği özel korumalı ve şoförlü araçla oradan ayrıldı.

Koşar adım arabaya binerek soruları yanıtsız bırakan Şahin'in, bindiği araçta yer alan 'Resmi hizmete mahsustur' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan özel hayatıyla dikkat çeken Şevval Şagin, geçen günlerde de ünlü manken Ablası Ceyda Şahin'le ilgi odağı olmuştu. İki kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri Instagram kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

Ceyda Şahin'in kendi hesabı da ilgi odağı olmuştu.

Güzelliğiyle mest eden Ceyda Şahin, beğeni yağmuruna tutulmuştu.

İki kardeşi görenler "DNA testine ihtiyaçları yok zaten aynılar" yorumlarında bulunmuştu.

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Melisa Döngel'in ve kardeşi Elif Döngel...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Serhat Özcan - Reha Özcan

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Naz Elmas-Açelya Elmas

Hadise

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz