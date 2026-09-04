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Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, 'Güneşin Doğduğu Yer' setinden karesini paylaştı!

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin çekimleri başladı. Başrol oyuncusu Burak Özçivit, setten yaptığı paylaşımla yeni karakterine dair ilk ipuçlarını verdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 04.09.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 14:54
Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!


Yeni yayın döneminin iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer" için set heyecanı başladı. Dizide "Kenan Kozan" karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, çekimlerin başlamasıyla birlikte set arkasından bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun yeni imajı kısa sürede hayranlarının dikkatini çekti.

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

YENİ İMAJI TAM NOT ALDI!

Başarılı oyuncunun set arkasından paylaştığı karesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, Özçivit'in yeni imajı ve iddialı rolü hayranlarından tam not aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmeye hazırlanan dizi, yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Çift, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'in gelişiyle mutluluklarını ikiye katladı.

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Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

EŞİ FAHRİYE EVCEN DE SETLERE DÖNDÜ!

Burak Özçivit ile mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda atv ekranlarında olacak olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz ay çocuklarıyla birlikte Bodrum'da enerji depolamıştı.

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Ünlü oyuncunun ekran heyecanı sürerken, bu kez ailesinden gelen güzellik dikkat çekti. Evcen'in kardeşleriyle benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Ünlü oyuncunun güzelliğinin genetik olduğu yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in baldızları...

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Serhat Özcan - Reha Özcan

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Naz Elmas-Açelya Elmas

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Hadise

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz