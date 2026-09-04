Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, ’Güneşin Doğduğu Yer’ setinden karesini paylaştı!

Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda atv ekranlarında olacak olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz ay çocuklarıyla birlikte Bodrum'da enerji depolamıştı.