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Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, 'Güneşin Doğduğu Yer' setinden karesini paylaştı!
Reyting rekorları kırmaya geliyor! Burak Özçivit, 'Güneşin Doğduğu Yer' setinden karesini paylaştı!
Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin çekimleri başladı. Başrol oyuncusu Burak Özçivit, setten yaptığı paylaşımla yeni karakterine dair ilk ipuçlarını verdi.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 14:54