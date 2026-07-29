Reytingleri altüst edecek olan "Hamal"dan müjde geldi! Ekranda fırtına estirmeye hazırlanıyorlar...

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.