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Reytingleri altüst edecek olan "Hamal"dan müjde geldi! Ekranda fırtına estirmeye hazırlanıyorlar...
Reytingleri altüst edecek olan "Hamal"dan müjde geldi! Ekranda fırtına estirmeye hazırlanıyorlar...
KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" için uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmaya aday dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 12:57