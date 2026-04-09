Trend Galeri Trend Magazin

Rihanna minik kızıyla görüntülendi! İşte ünlü şarkıcının herkesten sakladığı yeni doğan kızı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, eylül ayında üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Rihanna, dünyaya getirdiği kızını herkesten saklamıştı. Ünlü yıldız, geçtiğimiz gün ilk defa kızıyla alışveriş yaparken görüntülendi. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 09.04.2026 20:39 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 21:16
Dünya yıldızı Rihanna, geçtiğimiz ay Los Angeles'taki malikanesine düzenlenen silahlı saldırıyla adeta ölümden dömüştü.

Bir kadının eve 10 el ateş açtığı sırada içeride ailesiyle birlikte olan şarkıcı, büyük bir tehlike atlatmıştı.

6 KORUMAYLA DOLAŞIYOR!

Olayla ilgili soruşturma sürerken güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Rihanna, geçtiğimiz haftalarda yanında 6 korumayla görüntülenmişti.

BU KEZ KIZIYLA MAGAZİNDE YER ALDI

Ünlü şarkıcı Rihanna, bu kez farklı bir haberle magazin gündeminde yer aldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Ünlü şarkıcı, eylül ayında kızını dünyaya getirerek üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

KIZINI GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTÜYORDU

Rihanna, kızının doğumundan sonra kızını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih etmişti.

MİNİK KIZIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde minik kızıyla ilk kez görüntülendi.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Rihanna, eylül ayında dünyaya gelen minik kızıyla ilk kez görüntü verdi. Şarkıcı, kızı Rocki Irish ile Fransa'nın başkenti Paris'te fotoğraflandı.

KORUMASIYLA DA GÜNDEM OLDU!

Şarkıcının kızının yeşil-kahverengi beresi, elbisesi ve ayakkabısıyla görenlerin kalplerini ısıttı. Ayrıca Rihanna, geçtiğimiz gün yine magazinden yer aldı.

Koruması Rihanna'yı arkasında unuttu!

ŞARKICIYI UNUTTU

Rihanna'nın yakın korumasının bir anlığına Rihanna'yı unuttuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

NELER OLMUŞTU?

Amerikan pop yıldızı Rihanna'nın ABD'nin Los Angeles kentindeki lüks Beverly Hills malikanesi silahlı saldırının hedefi oldu.

Pazar günü öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, kimliği henüz netleşmeyen bir kişi ya da kişiler ünlü yıldızın evine ateş açtı. Olay sırasında Rihanna'nın evde olduğu öğrenilirken, saldırıda yaralanan olmadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı! 10 el ateş açıldı | Video

MALİKANEYE ATEŞ AÇILDI

Yerel kaynakların ve emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre saldırı, pazar günü saat 13.21 sularında meydana geldi. Evin giriş kapısının karşısında park halinde bulunan bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildiği bildirildi.

Açılan ateş sırasında mermilerden birinin evin dış duvarını delerek içeri girdiği ifade edildi. Olay anında evde bulunan Rihanna'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı. Silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Los Angeles polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 30 yaşındaki bir kadın şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Los Angeles Police Department ekipleri, saldırının nedeni ve olayın arka planına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan Los Angeles Times ve NBC4 Los Angeles'ın polis sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, saldırının nedeninin henüz netlik kazanmadığı ve yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

Rihanna'nın temsilcileri ile yerel polis yetkilileri ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

YARGI SÜRECİNDEKİ DETAYLAR!

Rihanna'nın Beverly Hills bölgesindeki malikanesine düzenlenen saldırıya ilişkin yargı sürecinde yeni detaylar açıklandı.

"CİNAYETE TEŞEBBÜS"

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, 35 yaşındaki zanlı Ivanna Lisette Ortiz'e "cinayete teşebbüs" suçlamasının yanı sıra yarı otomatik silahla saldırıdan 10, içinde insanların bulunduğu konut veya araca ateş açmaktan ise 3 olmak üzere toplam 14 ağır suçlama yöneltildi.

Mahkeme, 1,8 milyon dolar kefaletle tutukluluk halinin devamına karar verdiği Ortiz hakkında, ayrıca sanatçı ve ailesine yönelik uzaklaştırma kararı çıkardı. Zanlının, yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum edilmesi durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Rihanna ve eşi ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky'nin malikanenin bahçesindeki bir karavanda bulunduğunu, sanatçının çocukları, annesi ve evdeki çalışanların ise ana binada olduğunu ifade etti.