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Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay'ın sır dolu ölümü tüyler ürperti...
Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay'ın sır dolu ölümü tüyler ürperti...
Ringlerde kazandığı şampiyonlukların ardından Yeşilçam'a adım atan ve Kemal Sunal filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Adem Taşay'ın gerçek hayat hikayesi, izleyenleri derinden sarsan bir sonla noktalandı. Usta oyuncunun aramızdan ayrılışının arkasındaki sır perdesi ise yıllar geçmesine rağmen yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 15:29