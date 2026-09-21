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Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay'ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Ringlerde kazandığı şampiyonlukların ardından Yeşilçam'a adım atan ve Kemal Sunal filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Adem Taşay'ın gerçek hayat hikayesi, izleyenleri derinden sarsan bir sonla noktalandı. Usta oyuncunun aramızdan ayrılışının arkasındaki sır perdesi ise yıllar geçmesine rağmen yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 16:42
Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine hayat veren Adem Taşay, 1 Ocak 1954 tarihinde Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyünde dünyaya geldi.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Sinema dünyasına adım atmadan önce boks ringlerinde boy gösteren ve elde ettiği başarılarla şampiyonluk unvanı kazanan Taşay, spor kariyerini noktaladıktan sonra oyunculuğa yöneldi.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Kısa sürede Yeşilçam'ın aranılan çehrelerinden biri haline gelen emektar isim, özellikle Kemal Sunal yapımlarında üstlendiği rollerle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

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Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

"Kılıbık" filminde antrenör, "Kiracı"da Metin ve "Yedi Bela Hüsnü" yapımında tekne kaptanı Apo karakterleriyle sinemaseverlerin zihninde yer eden usta oyuncu; "Garip", "Tarzan Rıfkı", "Japon İşi", "En Büyük Şaban" ve "Aptal Şampiyon" gibi dönemin unutulmaz projelerinde de kamera karşısına geçti. Kendine özgü oyunculuk üslubuyla Yeşilçam tarihine adını yazdıran Taşay'ın beyaz perdede sergilediği neşeli mizacın arkasında ise trajik bir yaşam öyküsü yer alıyordu.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Ekran başında izleyicileri tebessüm ettiren usta aktörün özel hayatındaki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıkan ve sır perdesi aralanamayan acı bir sonla farklı bir boyut kazandı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

24 Ocak 1997 günü Bayrampaşa'daki evinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan usta oyuncunun bu trajik kaybı, arkasında hala aydınlatılamayan pek çok soru işareti bıraktı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

O günden beri gizemini koruyan bu meşum olayla aramızdan ayrılan Adem Taşay, geride başarılarla dolu bir spor kariyeri ve onlarca unutulmaz film bırakarak hafızalardaki yerini koruyor.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

HAYATI DRAM DOLU OLAN BİR BAŞKA YEŞİLÇAM OYUNCUSU: MESUN ENGİN...

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran, ışıltılı sahnelerin aranan yüzü Mesut Engin'in hayat hikayesi, başarıdan en dibe uzanan trajik bir yolculuğun özeti gibi.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birçok rakibini geride bırakarak birinci seçilen ve sanat dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü aktör, ne yazık ki son yıllarını sokaklarda, hastalıklarla boğuşarak geçirdi.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

YARIŞMA BİRİNCİLİĞİNDEN BAŞROLLERE UZANAN KARİYER

Gerçek adı Mesut Kundak olan sanatçı, kariyerine başladığı 1970'li yıllarda Dert Bende, Yedi Evlat İki Damat, Özleyiş ve Gecelerin Ötesi gibi yapımlarla izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Kısa sürede jönler arasına adını yazdıran Engin, Sevmek, Yazık Oldu Yarınlara, Ah Bu Gençlik ve Deli Kız filmleriyle popülerliğini pekiştirdi. Sadece sinemada değil, mankenlik ve fotomodellik dünyasında da fırtınalar estirdi.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

HAYATINI ALTÜST EDEN O KAZA

1976 yılında geçirdiği feci trafik kazası, Mesut Engin için sonun başlangıcı oldu. Sağ el bileğinin sinirlerinin kesilmesiyle büyük bir yıkım yaşayan sanatçı, içine girdiği bunalımı aşmakta zorlandı. Bu süreçten sonra yer aldığı Lekeli Kadın, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Kaşık Düşmanı ve Sonsuz Sokaklar gibi filmlere rağmen eski günlerine dönmekte zorluk çekti.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

1980'li ve 90'lı yıllarda Kara Para, Ay Işığı Operasyonu, Zavallı Kız ve Kanlı Para gibi projelerde boy gösterse de talihsizlikler yakasını bırakmadı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

"DEDE" LAKABIYLA SOKAKLARDA BİR YAŞAM MÜCADELESİ

Özel hayatında ardı ardına gelen felaketler, Mesut Engin'i evsiz bıraktı. İş hayatındaki başarısızlıklar, boşanma ve ardından evinde çıkan yangınla her şeyini kaybeden efsane isim, sokaklarda yaşamaya başladı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Çevredeki esnafın "Dede" diyerek yardım ettiği sanatçı, uzun yıllar boyunca açlık ve soğuğun yanı sıra ciddi hastalıklarla da pençeleşti. Düşler de Ölür, Kara Gün ve Son Defa gibi filmleriyle hafızalarda kalan jönün sokaklardaki hali, onu Taksim'de bitkin halde bulan tiyatrocu dostlarının yardımıyla son buldu.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

DARÜLACEZE'DE SON PERDE

2009 yılında Darülaceze'ye yerleştirilen Mesut Engin, burada verdiği son röportajda zamanın acımasızlığına yenik düştüğünü ve yaşama sevincini yitirdiğini dile getirmişti.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Uzun süren sokak hayatının vücudunda bıraktığı hasarlar ve geçirdiği hastalıklar nedeniyle bitkin düşen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, 19 Aralık 2011 tarihinde aramızdan ayrıldı. Geriye ise Ölüme Köprü'den Polis Dosyası'na kadar uzanan onlarca film ve yürek burkan bir hayat hikayesi kaldı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

GEÇİRDİĞİ KAZAYLA HAYATI ALTÜST OLAN BİR DİĞER YEŞİLÇAM OYUNCUSU: FERİDUN ŞAVLI

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en sevilen serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, bize sadece kahkahayı değil, her biri ayrı birer değer olan "güzel insanları" da miras bıraktı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan seride, o meşhur siyah önlüğü, haylaz gülüşü ve saf kalbiyle tanıdığımız bir isim vardı: Domdom Ali.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Peki, hafızalarımıza kazınan o sevimli karakteri canlandıran Feridun Şavlı'nın, kameralar kapandıktan sonra nasıl bir hayat mücadelesi verdiğini biliyor muydunuz? İşte Burdur'dan Yeşilçam'a uzanan, başarı ve talihsizliklerle dolu o hikaye...

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

YEŞİLÇAM'IN BURDUR'DAN GELEN GÜLEN YÜZÜ

6 Ağustos 1953'te Burdur'da dünyaya gelen Feridun Şavlı, sinema kariyerine sadece Hababam Sınıfı'nı sığdırmadı. 1970'li yılların o samimi atmosferinde; "Ah Nerede", "Yüz Numaralı Adam", "Neşeli Günler" ve "Sınıfta Şenlik Var" gibi dönemin en popüler yapımlarında rol alarak izleyicinin sevgisini kazandı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

O dönemde popülerliği öyle bir noktaya ulaştı ki, reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak sinemanın parıltılı dünyası, 1978 yılına gelindiğinde onun için yerini sakin bir hayata bırakacaktı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

KADERİN EN AĞIR SINAVI: O KAZADAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Feridun Şavlı, sinemadan uzaklaştıktan sonra yaşamına yeni bir yön vermeye çalışırken, kader ona en sert yüzünü gösterdi. Geçirdiği korkunç bir trafik kazası, tüm hayatını altüst etti.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

BİR KOLUNU KAYBETTİ AMA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

İzmir-Manisa otoyolunda geçirdiği o talihsiz kazada, Domdom Ali'miz bir kolunu kaybetti. Usta oyuncu moral olarak büyük bir çöküş yaşamasına rağmen, ailesinin desteğiyle yaşama tutunmaya çalıştı.

Ringlerin şampiyonuydu, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezi oldu! Usta oyuncu Adem Taşay’ın sır dolu ölümü tüyler ürpertti...

Ancak Şavlı'nın talihsizlikleri maalesef kolunu kaybetmesiyle de sınırlı kalmadı. Geçirdiği kazadan birkaç yıl sonra, henüz 41 yaşındayken kalbi bu yorgunluğa daha fazla dayanamadı. 1995 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Şavlı, geride gözü yaşlı bir aile ve milyonlarca sevenini bıraktı.