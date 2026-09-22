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Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile çekilen romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin uyumu kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:33
Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini duyuran ve Temmuz ayında da ilk kez el ele görüntülenen Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu çifti, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Aşkları dolu dizgin süren ünlü çiftten son olarak çok konuşulan romantik bir kare geldi.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile yeni karesini paylaştı.

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Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Beyaz elbisesiyle göz dolduran Deniz, bu paylaşımıyla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

MÜZİSYEN SEVGİLİDEN ROMANTİK AÇIKLAMA

Dilan Çiçek Deniz'in müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin gidişatı hakkında konuşmuştu. Nasuhoğlu, adeta romantizmin zirvesine çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Keyfimiz çok yerinde çok şükür, her an birbirimizi özlediğimiz bir ilişkinin içindeyiz. Umarım herkese nasip olur."

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

KAHVALTI ALIŞKANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde sahilde yaptığı piknikten kısa bir video paylaşan Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini adeta şaşkına çevirmişti. Paylaşımında kendi elleriyle kahvaltı hazırladığı anlara yer veren güzel oyuncu, "Her yiğidin yumurta yeme şekli farklıdır" diyerek yıllardır uyguladığı alışkanlığını sevenleriyle paylaşmıştı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Videodaki en dikkat çekici detay ise oyuncunun haşlanmış yumurtayı tüketme biçimi olmuştu. Yumurtanın sarısını özenle çıkaran Dilan Çiçek Deniz'in, boşalan kısmı bal ile doldurarak yemesi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekmişti.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Alışılmış kahvaltı rutinlerinin dışına çıkan bu sıra dışı kombinasyon, oyuncunun takipçilerini ikiye bölmüştü.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Bir kesim bu lezzeti daha önce deneyimlediğini ve şaşırmadığını dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise "Bunu ilk kez görüyorum" ve "Gerçekten böyle mi yeniyor?" yorumlarıyla şaşkınlığını paylaşmıştı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ALIŞKANLIKLARINI, KORKULARINI VE TAKINTILARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda yeni çıkaracağı şarkı için İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelmişti.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

"EN BÜYÜK KORKUM..."

Ropöraj veren Özer, "Hayatta en büyük korkum bir gün unutulmak. Gençler yeni şarkımı sevecek, bunu hissediyorum. Bu kuşağı iyi yakaladım" demişti.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

KORKUSUYLA GÜNDEME GELEN BİR BAŞKA İSİM: HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE!

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Bazı isimlerin yeni projeler için dönemin gökyüzü haritalarına baktırdığı söyleniyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, astrolojiyle yakından ilgili olduğunu belirtmişti.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

"AY BOŞLUĞUNA VE RETROYA BAKARIM"

Küçükköse: "Astrolojiyi seviyorum. Ay boşluğu ve merkür retrosu gibi dönemlere dikkat ediyorum. Nazara da inanırım" demişti.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

ASTROLOJİ KARARINI ETKİLEDİ: PROJEYİ GERİ ÇEVİRMİŞ!

Açıklamalarıyla merak uyandıran Küçükköse, astrolojinin kariyerindeki etkisine dair sorulan soruya ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi. "Hiç böyle reddettiğiniz iş oldu mu" sorusu üzerine oyuncu:

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

"Olmadı desem yalan olur" diyerek, bazı projeleri gökyüzü hareketlerine göre değerlendirdiğini ve olumsuz bulduğunda geri çevirdiğini ilk kez itiraf etmişti.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

SİMGE SAĞIN

Simge Sağın çocukluğundan bu yana taşıdığı en büyük korkusunu açıklamıştı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

"UNUTAMADIĞIM TRAVMATİK BİR DURUM..."

Yıllar önce verdiği bir röportajda arı korkusu olduğunu açıkça ifade eden Simge, "Arılardan ve çekirgelerden inanılmaz korkuyorum. Kampta bir çekirge yapıştı üzerime. Birisi aldı ama hayatımda hiç unutamadığım travmatik bir durum oldu bende. Bir de arılardan çok korkuyordum. Büyüdükçe arılarla aram daha iyi olmaya başladı ama sonra anladım ki arının kendisi değil sesi beni rahatsız ediyormuş" ifadeleriyle yaşadıklarını anlatmıştı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

KIVANÇ TATLITUĞ

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Aile" gibi projelerle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

GİZLİ TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI!

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile huzurlu bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, açıklamasıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Katıldığı bir programda, "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Tatlıtuğ, "Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum" sözleriyle gizli tutkusunu ilk kez paylaşmıştı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç...

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

CEDİ OSMAN

2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı.

Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...

"EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK"

"Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirmişti.