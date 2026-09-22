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Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...
Romantizmin dozu yükseldi! Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisiyle paylaşımı bakışları üzerine çekti...
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile çekilen romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin uyumu kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:33