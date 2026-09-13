Ruhu gazeteci, şöhreti Hollywood: Dünayca ünlü oyuncu George Clooney’den Venedik’te anlamlı duruş!

Onu biz başarılı bir oyuncu olarak tanıdık. Ama belki de eğitim kökeni yazmakla ilgili olduğu için kendisi çok da başarılı bir senarist. Babası bir haber spikeri. Kendisi de Kuzey Kentucky Üniversitesi'nde gazetecilik üzerine eğitim aldı. Kökeni gazeteciliğe dayanan bir şöhretin belki de dünyanın en prestijli ödül törenlerinden birinde kendisi de ödül almak için sahneye çıkmışken, "Şu anda dünyanın en zengin insanları Washington Post'un, Twitter'ın ve bilgi edindiğimiz yerlerin çoğunun sahibi. Bu benim için ciddi bir endişe kaynağı. Gazetecilik her zaman zorluklarla karşı karşıyadır. Yine de bilginin bir şekilde yolunu bulacağına inanıyorum" demesi oldukça önemliydi. Bu hafta kimden söz edeceğimizi bence tahmin etmişsinizdir. Evet, 1961 doğumlu'den bahsediyoruz.