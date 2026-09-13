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Ruhu gazeteci, şöhreti Hollywood: Dünayca ünlü oyuncu George Clooney’den Venedik'te anlamlı duruş!
Ruhu gazeteci, şöhreti Hollywood: Dünayca ünlü oyuncu George Clooney’den Venedik'te anlamlı duruş!
Venedik Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı' ödülüne layık görülen George Clooney, yaptığı konuşmalarda gazetecilere ve gazeteciliğe duyduğu saygıyı sık sık dile getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin hakları için çalışıyor.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 12:23