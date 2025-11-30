Trend
SABAH'ın 40. yılına özel anne- kızdan röportaj! Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan samimi açıklamalar...
Sabah Gazetesi'nin 40. yıl özel sayısı için Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir araya geldik. Ancak ünlü sanatçıya bu kez soruları biz değil, onu bu hayatta en iyi tanıyan kızı Zehra Çilingiroğlu sordu. Anne-kızın sohbeti uzun yıllara dayanan bir kariyerin en samimi, en gerçekçi izdüşümlerinden de biri oldu.
Giriş Tarihi: 30.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:30