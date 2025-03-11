Trend Galeri Trend Magazin Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı, Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! "Zaman tersine akmış"

Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı, Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! "Zaman tersine akmış"

Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı, Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ıydı... Kemal Sunal ile oynadığı filmlerle adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı. 61 yaşındaki ünlü ismi görenler, "Zaman tersine akmış" demeden duramıyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 16:14
Şaban Pabucu Yarım’ın Pemra’sı, Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! Zaman tersine akmış

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında.

Şaban Pabucu Yarım’ın Pemra’sı, Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! Zaman tersine akmış

1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 61 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Şaban Pabucu Yarım’ın Pemra’sı, Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! Zaman tersine akmış

Gurbetçi Şaban da hiç kuşkusuz en sevilenlerden.

Şaban Pabucu Yarım’ın Pemra’sı, Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! Zaman tersine akmış

Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı!

Şaban Pabucu Yarım’ın Pemra’sı, Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! Zaman tersine akmış

Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi...