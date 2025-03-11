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Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı, Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! "Zaman tersine akmış"
Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı, Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! "Zaman tersine akmış"
Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı, Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ıydı... Kemal Sunal ile oynadığı filmlerle adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı. 61 yaşındaki ünlü ismi görenler, "Zaman tersine akmış" demeden duramıyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 16:14