Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı, Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ıydı... Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç son haliyle hayran bıraktı! "Zaman tersine akmış"

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında.