Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal'dan açıklama: "Amacım dramatik bir hale getirmek değildi"

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.

Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…