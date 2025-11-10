Trend Galeri Trend Magazin Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal'dan açıklama: "Amacım dramatik bir hale getirmek değildi"

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal'dan açıklama: "Amacım dramatik bir hale getirmek değildi"

Meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal, geçen günlerde saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Kısa sürede yayılan görüntüler sonrasında Ünal bir açıklama yaparak, "Amacım dramatik hale getirmedik değildi" dedi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:53
Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Kendine ve çocuklarına huzurlu bir yaşam kurmayı tercih eden Ünal, bu kararıyla magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

47 yaşındaki Irmak Ünal,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişt:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

ERKEN TEŞHİS GERÇEKTEN HAYAT KURTARIR

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. 💗 çok değerlisiniz.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Kanser olduğunu paylaşmasının ardından Irmak Ünal'dan yeni bir paylaşım geldi.

Saçlarının uzadığını ve boyatmaya gittiğini belirten Ünal, "Aman da aman saçları uzamış da beyazları mı çıkmış. Evet bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum." notunu düştü.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

SAÇLARINI KAZITTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!

Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla takipçilerini duygulandırmıştı. Saçlarını kazıttığı anlara ait kareleri paylaşan Ünal, yazdığı satırlarla takipçilerine ilham olmuştu.

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

Ünal, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bıraktık gitti… Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma… Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim. Bu bir güzellik meselesi değildi hiçbir zaman… bir arınma, bir ritüeldi. "Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk."

Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal’dan açıklama: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

"AMACIM DRAMATİK BİR HALE GETİRMEK DEĞİLDİ"

Meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal son olarak, bir açıklama yaptı. Saçlarını kazıttığı videonun yayılması hakkında yapılan haberler hakkında konuşan Ünal, "Saçımı kazıttığım videoyu paylaşmamın nedenini konuşmak istedim. Bugün öyle karar verdim. Amacım dramatik bir hale getirmek değildi, aslında tam tersi. Durumu kabullenebilmek adına insanlara yürek vermekti. Biraz da kendi aklımla da çözebilmek aslında." ifadelerini kullandı.