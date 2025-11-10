Trend
Saçlarını kazıttığı anları paylaşmıştı! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal'dan açıklama: "Amacım dramatik bir hale getirmek değildi"
Meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal, geçen günlerde saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Kısa sürede yayılan görüntüler sonrasında Ünal bir açıklama yaparak, "Amacım dramatik hale getirmedik değildi" dedi.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:53