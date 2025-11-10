Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video
10.11.2025 | 11:11
Meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal, geçen günlerde saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Kısa sürede yayılan görüntüler sonrasında Ünal bir açıklama yaparak, "Amacım dramatik hale getirmedik değildi" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 10.11.2025 | 11:11
00:57
Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu! 09.11.2025 | 20:20
00:16
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan paylaşım: Bir tek büyükleri yok! 09.11.2025 | 19:11
01:06
Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla şarkı söyledi | Video 09.11.2025 | 15:11
00:10
Mehmet Aslantuğ sevgilisiyle görüntülendi 08.11.2025 | 21:34
00:11
Neslihan Atagül minik oğluya oyunlar oynadı! 06.11.2025 | 17:56
00:31
Merve Boluğur'dan 'Nurbanu Sultan' paylaşımı | Video 06.11.2025 | 10:21
00:20
00:42
00:47
Demet Akalın’dan yeni açıklama: Mezar taşlarını okuyorum… 04.11.2025 | 19:30
00:12
Ceyda Ateş’e büyük şok! Evinin sitesinden büyük bir timsah çıktı! 04.11.2025 | 18:46
01:01
00:50
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! "Tedavi olmak zorundayım" | Video 03.11.2025 | 09:16
00:19
12:02
Uzaklaştırma kararı çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet’ten açıklama 02.11.2025 | 19:02
11:32
Yeşilçam’ın usta ismi Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı | Video 02.11.2025 | 16:34
03:17
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 02.11.2025 | 14:07
00:25
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.11.2025 | 12:50
00:55
Usta oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti | Video 01.11.2025 | 11:55
00:18
Özlem Yıldız'ın oğlu Demir büyüdü annesinin boyunu geçti 29.10.2025 | 21:44