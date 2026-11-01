Trend Galeri Trend Magazin Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Oyunculuğu ve güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hafsanur Sancaktutan, bu kez çocukluk yıllarına ait fotoğraflarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde imajını yenileyen güzel oyuncunun çocukluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 01.11.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 16:20