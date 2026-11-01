Trend Galeri Trend Magazin Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Oyunculuğu ve güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hafsanur Sancaktutan, bu kez çocukluk yıllarına ait fotoğraflarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde imajını yenileyen güzel oyuncunun çocukluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 01.11.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 16:20
Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların aranan yüzü olan Hafsanur Sancaktutan, tarzında yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırtmıştı.

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Uzun saçlarıyla tanınan ve her haliyle çok konuşulan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde makas vurarak saçlarını kısacık kestirmişti.

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Hayranları oyuncunun yeni imajına alışmaya çalışırken, Hafsanur Sancaktutan'ın gündeme gelen çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı.

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Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

KISA SAÇ MODASINA UYUM SAĞLADI

Hayranlarının karşısına bambaşka bir saç modeliyle çıkan başarılı oyuncunun bu cesur değişimi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

HALA AYNI!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncunun çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını gören takipçileri, "Yıllar geçse de yüz hatları hiç değişmemiş", "Küçüklüğünde de o bakışlar aynıymış" ve "Doğuştan tescilli güzel" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Özellikle çocukluk halindeki gülüşü ve enerjisiyle şimdiki hali arasındaki büyük benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

Sanki çocukluğundaki o özgür ve neşeli ruhu bugüne taşıyan Sancaktutan, yenilenen enerjisiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

İşte dününün minikleri, şimdilerin yıldızları olan diğer ünlü isimlerin küçüklüğü...

ZARA

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

BUSE VAROL

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

BESTE KÖKDEMİR

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

SILA TÜRKOĞLU

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

ASLIHAN KARALAR

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

EYLÜL TUMBAR

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

ALMEDA SAYIŞMAN

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

AFRA SARAÇOĞLU

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

SİNEM KOBAL

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

SEDA SAYAN

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

HÜLYA AVŞAR

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

BARIŞ ARDUÇ

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

KIVANÇ TATLITUĞ

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

YASEMİN ŞEFKATLİ

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

ALİŞAN

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

SİBEL CAN

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

AMİNE GÜLŞE

Saçlarını kısacık kestirmişti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı…

EZO SUNAL- ALİ SUNAL