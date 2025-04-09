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Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!

'Taş Bebek' lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde bacağına pıhtı atması sebebiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Gönül Yazar'dan bu iddialara cevap gecikmedi. İşte o cevap!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:01
Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!

Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı, 7 gündür iğne ve ilaç tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Sağlık sorunu nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öne sürülen Gönül Yazar'dan açıklama gelmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!

87 yaşındaki sanatçı Gönül Yazar, sosyal medya hesabından hastalığın geçen sene yaşandığını açıklamıştı:

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!

"Bu olay 4-5 ay önce oldu. Evimdeyim, çok iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Merak etmeyin. Arkadaşıma hastalığımı anlattım, o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar '6'ncı ay kontrole gel' dedi. Bir ay sonra kahve içmeye giderim."

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!

"TÜRKİYE'NİN GÖNÜLÜ YAPAYALNIZ!"

Gönül Yazar daha sonra MagazinSortie'ye yaptığı açıklamada ise "Önceki gece birden ağrı tuttu. Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti. Yapayalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime 'yarına çıkarsam iyiyim' dedim... Herkeste uyuyor gece tabii. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm... Türkiye'nin Gönül'ü yapayalnız..." dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Ünlü sanatçının entübe edildiği ile ilgili bugün yeni iddialar ortaya atıldı. Sağlık sorunları yüzünden zor günler geçirdiği iddia edilen sanatçıdan cevap gecikmedi.

"UTANMIYORLAR"

Gönül Yazar hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak, "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar sağlığım gayet iyi" dedi.