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Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!
Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!
'Taş Bebek' lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde bacağına pıhtı atması sebebiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Gönül Yazar'dan bu iddialara cevap gecikmedi. İşte o cevap!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:01