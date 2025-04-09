Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti! Gönül Yazar cevap verdi: Utanmıyorlar!

"TÜRKİYE'NİN GÖNÜLÜ YAPAYALNIZ!"

Gönül Yazar daha sonra MagazinSortie'ye yaptığı açıklamada ise "Önceki gece birden ağrı tuttu. Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti. Yapayalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime 'yarına çıkarsam iyiyim' dedim... Herkeste uyuyor gece tabii. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm... Türkiye'nin Gönül'ü yapayalnız..." dedi.