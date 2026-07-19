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Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

1 yıllık aranın ardından yeniden sahalara adım atan Amine Gülşe, spora hız kesmeden devam ediyor. Ayna karşısından "Devam" mesajı veren ünlü isim, fit hali ve disipliniyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 15:43
Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

2019'da nikah masasına oturan Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, sırasıyla 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de ise Ela'yı kucaklarına alarak büyüyen yuvalarının mutluluğunu paylaşmıştı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Ünlü çift, müjdeli haberi yine sosyal medyadan duyurarak üçüncü kızlarına kavuşmanın sevincini yaşamıştı. Minik kızlarına "Elisa" adını veren çift, gönderilerinde "Allah'a şükürler olsun, sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" notunu düşmüştü.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan tescilli güzel, doğumun ardından kendisi için yeni bir sayfa açmıştı.

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Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Gülşe, uzun zaman sonra spora başladığını şu sözlerle duyurmuştu: "1 sene sonra sahalara geri dönüş yapıldı. Eski hale dönmek kolay olmayacak ama bir yerden başlamak lazım"

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR!

"Bir yerden başlamak lazım" diyerek kolları sıvayan Amine Gülşe, o günden bu yana temposunu hiç düşürmedi. Eski formuna kavuşmak için kararlı bir çalışma programı uygulayan güzel oyuncu, spor salonundan yeni bir paylaşımda bulundu. Ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim, fotoğrafın altına "Devam devam devam" notunu ekleyerek istikrarını gözler önüne serdi. Üç çocuk annesi Gülşe'nin fit hali ve enerjik pozu, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Peki diğer ünlü isimlerin çocuklarını daha önce görmüş müydünüz?

ESRA DERMANCIOĞLU

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından geçtiğimiz haftalarda paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yaratmıştı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

İREM HELVAZCIOĞLU

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

Sahalara döndü, tempoyu iyice artırdı! Amine Gülşe sporda hız kesmiyor...

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.