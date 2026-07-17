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Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici'nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor
Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici'nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor
Sahne dışında sakin bir yaşamı tercih eden ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, İzmir'in Bergama ilçesindeki çiftliğinde adeta köy hayatı yaşıyor. Traktörün direksiyonuna geçen sanatçı, ekim yapıyor, ürün yetiştiriyor ve hayvanlarının bakımını kendi elleriyle gerçekleştiriyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:06