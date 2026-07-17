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Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici'nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Sahne dışında sakin bir yaşamı tercih eden ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, İzmir'in Bergama ilçesindeki çiftliğinde adeta köy hayatı yaşıyor. Traktörün direksiyonuna geçen sanatçı, ekim yapıyor, ürün yetiştiriyor ve hayvanlarının bakımını kendi elleriyle gerçekleştiriyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:06
Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Uzun zamandır İzmir'in Bergama ilçesindeki çiftliğinde doğayla iç içe bir yaşam süren Hüsnü Şenlendirici, köy hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kibariye ile birlikte Beşiktaş'ta sahne almadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü klarnet virtüözü, fırsat buldukça çiftliğine gittiğini belirterek köy yaşamının kendisine huzur verdiğini ifade etti.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

"KÖY HAYATINI SEVİYORUM"

Şenlendirici, "Ekim-kasım gibi hasat yapıyoruz. Bahçe ile video çekerken ilgileniyorum. Onun haricinde çok ilgilenemiyorum. Bana bakmak da iyi geliyor. Ben köy hayatını seviyorum, köylü hayatı güzel" dedi.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Çiftliğinde domates, biber, patlıcan ve kabak başta olmak üzere birçok sebze yetiştiren Hüsnü Şenlendirici, zeytinin yanı sıra portakal, kiraz, vişne, armut, elma ve cennet hurması gibi çeşitli meyveleri de kendi emeğiyle üretiyor. Traktörün direksiyonuna geçen ünlü sanatçı, tarla işlerini de bizzat üstleniyor.

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Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Bakırçay Ovası'nın ortasında yer alan, yüzme havuzu ve villası bulunan çiftliğinde yaşamını sürdüren Hüsnü Şenlendirici, yaklaşık 30 tavuk ile 10'a yakın keçi ve koyunun bakımını da kendi ilgisiyle sürdürüyor.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

BÜLENT POLAT DA ELEKTRİKSİZ KÖYDE YENİ HAYAT

Oyuncu Bülent Polat, İstanbul'u geride bırakarak Çanakkale'de doğayla iç içe bir köyde yaşam kurdu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte elektriğin bulunmadığı, cep telefonlarının çekmediği bölgede hayatını sürdüren Polat, toprağı işleyip sobayla ısındıkları sade yaşamı tercih etme nedenlerini de ilk kez anlattı.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Başarılı oyuncu Bülent Polat, şehir yaşamını geride bırakarak Çanakkale'de gözlerden uzak bir köyde yeni bir düzen kurdu. En yakın yerleşim yerine kilometrelerce mesafedeki bölgede, elektriğin ve telefon sinyalinin olmadığı bir yaşamı tercih eden Polat, ailesiyle birlikte doğayla iç içe, sade ve huzurlu bir hayat sürerek dikkat çekiyor.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

Bülent Polat, 6 dönümlük arazide eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla uyumlu bir yaşamı benimsedi. Ailesiyle odun toplayıp bahçe işleriyle ilgilenen oyuncu, sobayla ısındığı, toprağı ekip biçtiği bu sakin hayatıyla şehir yaşamının temposunu geride bıraktı.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

"TELEFON ÇEKMİYOR, TABLET YOK, ELEKTRİK YOK"

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

İLKER AYRIK DA KENDİ ÇİFTİLİĞİNİ KURDU

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

RADİKAL TAŞINMA KARARINI ALAN DİĞER İSİM FETTAH CAN OLMUŞTU!

Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin yanına Bodrum'a döneceğini söyledi.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı, "Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz" dedi.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can, "Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN DİĞER İSİM ATİLLA SARAL OLMUŞTU!

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Şehir Hayatından Doğanın Kalbine

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE KENDİ CENNETİNİ KURDU

Assos ile Kaz Dağları'nın buluştuğu o eşsiz coğrafyaya yerleşen 1963 doğumlu Saral, artık gösterişten tamamen uzak, doğanın tam kalbinde yaşıyor.

Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

Kendi elleriyle kurduğu evinde, kameralardan uzak sade bir düzen kurdu. Üstelik bu sadece şeklen bir köy hayatı da değil; tam anlamıyla bir doğa mesaisi!