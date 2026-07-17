Sahne ışıklarından tarlaya...Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı şaşırttı! Çapa yapıp traktör kullanıyor

"TELEFON ÇEKMİYOR, TABLET YOK, ELEKTRİK YOK"

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.