Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak tansiyon yüksekliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki usta sanatçı Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu oldu. Tekerlekli sandalyeyle hastane çıkışına kadar gelen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen efsane isim, tedavisinin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden rutinine dönme kararı alarak dikkat çeken kritik adımı attı.
Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 08:23