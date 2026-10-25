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Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak tansiyon yüksekliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki usta sanatçı Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu oldu. Tekerlekli sandalyeyle hastane çıkışına kadar gelen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen efsane isim, tedavisinin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden rutinine dönme kararı alarak dikkat çeken kritik adımı attı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 08:23
Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

Türk müziğinin usta ismi Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

Yaşanan sağlık sorununa rağmen kısa sürede toparlanan sanatçı, taburcu olur olmaz hayranlarını şaşırtan bir hamle yaptı.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

TANSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Konser esnasında ani bir rahatsızlık geçiren 81 yaşındaki sanatçı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

Geceyi gözetim altında geçiren Bulut'un menajeri İrfan Gün, durumun tansiyon yüksekliğinden kaynaklandığını ve endişe edilecek bir husus bulunmadığını açıkladı.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

HASTANE ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tekerlekli sandalyeyle hastane çıkışına kadar gelen usta sanatçı, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

"SPORA DÖNECEĞİM"

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Bulut, çıkışta yaptığı açıklamada sağlığına kavuşur kavuşmaz kaldığı yerden günlük temposuna döneceğini belirterek, "Maalesef tansiyon beni bu hale getirdi, kısa süre sonra spora döneceğim" ifadelerini kullandı.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

HAKKI BULUT KİMDİR?

1945 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde dünyaya gelen Hakkı Bulut, Türk halk müziği ve arabesk müziğin en kıdemli isimleri arasında yer almaktadır.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

Müzik kariyerine 1960'lı yıllarda adım atan sanatçı, özellikle "Ben Tövbekar Değilim", "İkimiz Bir Fidanız" ve "Küskünüm" gibi unutulmaz eserleriyle milyonların sevgisini kazanmıştır.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

Bugüne kadar yüzlerce albüme ve binlerce esere imza atan Bulut, hem söz yazarı hem de yorumcu kimliğiyle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Sahnede fenalaşmıştı! 81 yaşındaki Hakkı Bulut hayatındaki kritik adımı attı!

İleri yaşındayken dahi sahne performanslarını ve sanat hayatını aktif bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör