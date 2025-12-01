Trend
Galeri
Trend Magazin
Sahnede her yeri dağıttı: Bardaklar havada uçuştu! Bülent Ersoy konserinde ortalığı birbirine kattı...
Sahnede her yeri dağıttı: Bardaklar havada uçuştu! Bülent Ersoy konserinde ortalığı birbirine kattı...
Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip Bülent Ersoy, Kayseri'de verdiği konserde hem kulakların pasını sildi hem de gergin anlarla dikkat çekti. Diva, sahnede mikrofonu yere fırlatarak herkesi şaşkına çevirdi. İşte haberin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 01.12.2025 14:04