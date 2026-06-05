Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sahne aldığı oyun sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bozkurt, sosyal medyada yaptığı açıklamada, aşil tendonunun koptuğunu açıklamıştı. 'AŞİL TENDONUM KOPTU' İstanbul'a dönünce ameliyat olan Cengiz Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim.' Cengiz Bozkurt, fizik tedavi sürecine başladığını ve hastanede koltuk değnekleriyle yürüdüğü anları paylaştı. İkinci fizik tedavi seansını tamamladığını belirten usta oyuncu, toparlanma sürecinin iyi ilerlediğini ifade etti. 'Kalktık ayağa, toparlandık, ikinci fizik tedavi seansı tamamlandı. Var daha yolumuz ama moraller yüksek' mesajıyla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. SEVDA DEMİREL'İN DE AYAĞI KIRILDI Öte yandan geçen günlerde de Sevda Demirel yürüken ayağını kırmıştı. Uzun süredir magazin dünyasından uzak sakin bir yaşam süren eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz bir olayla yeniden gündeme geldi. Demirel, arkadaşlarıyla Maçka Parkı'nda yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yere kapaklandı. Yerde acı içinde kıvranan Sevda Demirel'in sağ ayağının kırıldığı öğrenildi. Demirel'in arkadaşları talihsiz kaza anını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Yapılan paylaşımda 'Sevda Demirel, çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şimdi hastaneye getirdik, Allah şifa versin' ifadelerine yer verildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Demirel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alçıya alınan ayağını paylaşan Sevda Demirel, 'Mahvoldum' dedi. Son olarak Demirel, yaşadığı kazanın ardından dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. Demirel, 'Parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde çünkü öbür ayağınız diğer ayağınıza bastığı zaman iflah olma şansınız yok. Yani o terlik her türlü döner. Çok korkunçtu. parmak arası terliği sadece plajlarda giyinin' sözlerini kullandı. YÜRÜRKEN AYAĞINI KIRAN BİR DİĞER İSİM DE YASEMİN YÜRÜK Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden olan Yasemin Yürük, talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Etiler'de yürüş yapan Yürük, dengesini kaybederek yere düşmüştü. Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılırken, ayağının da iki yerden kırıldığı öğrenilmişti. Yasemin Yürük'e sevenlerinden birçok geçmiş olsun mesajı gelmişti. Yasemin Yürük, tedavi sürecindeki zorlukları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Bir haftadır hastanede müşahede altında tutulan Yürük, durumunun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu vurgulamıştı. 'KAVAL KEMİĞİME PLATİN TAKILDI' 'HERKESİ TANIMIŞ OLDUM' DÖRT DUVAR ARASINDAN İSYAN ETTİ... Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine evinde devam edilen Yasemin Yürük'ün 'ev hapsi' günleri hüzünlü geçti. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eski günlerine duyduğu hasret zirve yapan Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aslında şimdi nerede olması gerektiğini tek tek sıraladı... 'NORMALDE...' Yürük Pikachu'lu balonunu paylaşarak, 'Normalde bu güzel havada benim minnoşları gezdirip sonra kesin peloda kahvaltı eder mahalleliyle biraz sohbet edip sahilde müzik dinleyerek bebek parkına yürür oradan bi kahve ufak bi muffin alıp parkta her zaman oturduğum ağacın altına kurulur parktaki minnoş küpeli köpekleri yanıma alır keyif yapardım' dedi... 'ACIDAN NEFESİM KESİLİYOR' Kaval kemiğine platin takılan ve yaklaşık 10 gün hastanede tedavi gören Yasemin Yürük, geçen gün de yaşadığı ağrıların hala geçmediğini belirtirken, bu zorlu sürecin kendisini psikolojik olarak da oldukça yıprattığını ifade etmişt. Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten şu an her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Yürük, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'le de yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı. Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı. YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA YANSITILMADI O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı. Yıllar içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve röportajlar, gruptaki kopuşun sanıldığından daha derin olduğunu gösteriyordu. Gülçin Ergül, ayrılığın ardından müzik kariyerine tek başına devam ederken, diğer üç üye farklı alanlarda yollarını çizdi. YENİDEN BİR ARAYA GELİP GELMEYECEKLERİ HEP MERAK KONUSU OLDU Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar boyunca hayranlar, dört eski dostun bir araya gelip gelmeyeceğini hep merak etti. Ancak bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmadı. ESKİ DEFTERLER BİR KEZ DAHA AÇILDI! Eski grup üyeleri arasında atışma zaman zaman gündeme gelirken yeni olay patlak verdi. Instagram hesabında paylaşım yapan Yasemin Yörük, bir grubun konserini alıntıladı ve ego göndermesi yaptı. Yörük, 'Ego savaşlarının olmadığını görüyoruz açıkça. Tekrar birlikteler... Biz hala ve hala ego savaşları... Yazık...' ifadelerini kullandı. Bu mesaja saatler sonra yanıt veren Gülçin Ergül'den ayna göndermesi geldi. Açıklama yapan Ergül şu ifadeleri kullandı: Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada istediği olmadığı için ağlayarak 'neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun' hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa ok değilim. İkili arasında yaşanan bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu. 'GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM' Öte yandan Gülçin Ergün geçen aylarda da Hepsi grubundan çıktıktan sonra yaşadığı süreci açıklamıştı. O dönemde sessiz kalmayı tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, arkadaşları hakkında olumsuz konuşmamak adına bu yolu seçtiğini belirtti. Ancak zamanla üzerine atılan bazı suçlamaların gerçeği yansıtmadığını hissettiğinde sessizliğini bozma ihtiyacı duyduğunu söyledi. 'İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum,' diyerek duygularını dile getirmişti. Gülçin Ergül'ün yaptığı bomba açıklamalar sonrasında tüm gözler eski grup üyelerine çevrildi. Ergül'ün açıklamalarına, eski grup arkadaşı Yasemin Yürük'ten çok konuşulacak cevaplar geldi. Yasemin Yürük, sosyal medya hesabında uzunca bir yazı yazarak açıklamalara netlik kazandırdı. 'BİREY DOĞRU YAPSAYDI KİMSE YANLIŞ ANLAŞILMAZDI' Yürük, 'Geçmiş geçmişte kaldı... Edep, üslup kendini ifade etme biçimi... Birey doğru yapmış olsaydı, kimse yanlış anlaşılmazdı... Bize ne söylendiyse o şekilde ifa ettik. 'BUNDAN SONRA AVUKATIMLA KONUŞURSUN!' Bu nedir diye sorduğum zaman, 'Bundan sonra avukatımla konuşursun!' diyerek yüzüme kapanan telefonlar ( 'üslup') ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. 'Hata' o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. 'KUL HAKKINA GİRMEMENİZİ ÖNERİYORUM' Dostluğa samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir. Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. 'MAĞDURU OYNAMAK DAHA KOLAY OLUYOR' Yürek gerek. Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor. Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz. Sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış, hayırlı olsun.' Yasemin Yürük'ün bomba gibi cevaplarından sonra grup içinde yaşanabilecek olayla şimdiden merak konusu oldu.