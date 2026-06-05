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Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Cengiz Bozkurt, Ankara turnesi sırasında sahnede geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası aşil tendonunun kopmasıyla ameliyat olmuştu. Bozkurt, son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:35
Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sahne aldığı oyun sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bozkurt, sosyal medyada yaptığı açıklamada, aşil tendonunun koptuğunu açıklamıştı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

"AŞİL TENDONUM KOPTU"

İstanbul'a dönünce ameliyat olan Cengiz Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Cengiz Bozkurt, fizik tedavi sürecine başladığını ve hastanede koltuk değnekleriyle yürüdüğü anları paylaştı. İkinci fizik tedavi seansını tamamladığını belirten usta oyuncu, toparlanma sürecinin iyi ilerlediğini ifade etti.

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Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

"Kalktık ayağa, toparlandık, ikinci fizik tedavi seansı tamamlandı. Var daha yolumuz ama moraller yüksek" mesajıyla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

SEVDA DEMİREL'İN DE AYAĞI KIRILDI

Öte yandan geçen günlerde de Sevda Demirel yürüken ayağını kırmıştı.

Uzun süredir magazin dünyasından uzak sakin bir yaşam süren eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz bir olayla yeniden gündeme geldi.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Demirel, arkadaşlarıyla Maçka Parkı'nda yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yere kapaklandı. Yerde acı içinde kıvranan Sevda Demirel'in sağ ayağının kırıldığı öğrenildi.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Demirel'in arkadaşları talihsiz kaza anını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Yapılan paylaşımda "Sevda Demirel, çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şimdi hastaneye getirdik, Allah şifa versin" ifadelerine yer verildi.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Hastanedeki tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Demirel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alçıya alınan ayağını paylaşan Sevda Demirel, "Mahvoldum" dedi.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Son olarak Demirel, yaşadığı kazanın ardından dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Demirel, "Parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde çünkü öbür ayağınız diğer ayağınıza bastığı zaman iflah olma şansınız yok. Yani o terlik her türlü döner. Çok korkunçtu. parmak arası terliği sadece plajlarda giyinin" sözlerini kullandı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

YÜRÜRKEN AYAĞINI KIRAN BİR DİĞER İSİM DE YASEMİN YÜRÜK

Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden olan Yasemin Yürük, talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Etiler'de yürüş yapan Yürük, dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılırken, ayağının da iki yerden kırıldığı öğrenilmişti. Yasemin Yürük'e sevenlerinden birçok geçmiş olsun mesajı gelmişti.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Yasemin Yürük, tedavi sürecindeki zorlukları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Bir haftadır hastanede müşahede altında tutulan Yürük, durumunun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu vurgulamıştı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

"KAVAL KEMİĞİME PLATİN TAKILDI"
Ünlü şarkıcı, sıradan bir kırıkla karşı karşıya olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Selamlar hepinize, bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Bugün 8. günümüz... Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım çok, tarifsiz... Bu normal bir kırık değil öncelikle onu söyleyebilirim. Benim kırığım ön kaval kemiğimden yani ön bacağımdan. Oraya platin takıldı."

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

"HERKESİ TANIMIŞ OLDUM"
Hastanede kaldığı uzun süre boyunca kimlerin yanında olduğunu gözlemlediğini belirten Yürük, sitem dolu sözlerle "dostluk" vurgusu yaptı:

"Bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun hastanede kalıyorsa bilin ki çok ciddi bir durum var. 'Aradım, dönmedi' gibi bir durum değil de onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu durumda ben herkesi tanımış oldum, çok da iyi oldu açıkçası. Ama çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım varmış."

"HİS KAYBI VAR AMA GEÇECEK"
Şu an eve geçiş hazırlığı yapıldığı için serum almadığını ve bu yüzden ağrılarının arttığını belirten ünlü isim, hayranlarını korkutan o detayı da paylaştı:

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

DÖRT DUVAR ARASINDAN İSYAN ETTİ...

Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine evinde devam edilen Yasemin Yürük'ün 'ev hapsi' günleri hüzünlü geçti. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eski günlerine duyduğu hasret zirve yapan Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aslında şimdi nerede olması gerektiğini tek tek sıraladı...

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

"NORMALDE..."

Yürük Pikachu'lu balonunu paylaşarak, "Normalde bu güzel havada benim minnoşları gezdirip sonra kesin peloda kahvaltı eder mahalleliyle biraz sohbet edip sahilde müzik dinleyerek bebek parkına yürür oradan bi kahve ufak bi muffin alıp parkta her zaman oturduğum ağacın altına kurulur parktaki minnoş küpeli köpekleri yanıma alır keyif yapardım" dedi...

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

"ACIDAN NEFESİM KESİLİYOR"

Kaval kemiğine platin takılan ve yaklaşık 10 gün hastanede tedavi gören Yasemin Yürük, geçen gün de yaşadığı ağrıların hala geçmediğini belirtirken, bu zorlu sürecin kendisini psikolojik olarak da oldukça yıprattığını ifade etmişt. Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten şu an her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Öte yandan Yürük, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'le de yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA YANSITILMADI

O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Yıllar içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve röportajlar, gruptaki kopuşun sanıldığından daha derin olduğunu gösteriyordu.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Gülçin Ergül, ayrılığın ardından müzik kariyerine tek başına devam ederken, diğer üç üye farklı alanlarda yollarını çizdi.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

YENİDEN BİR ARAYA GELİP GELMEYECEKLERİ HEP MERAK KONUSU OLDU

Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar boyunca hayranlar, dört eski dostun bir araya gelip gelmeyeceğini hep merak etti. Ancak bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

ESKİ DEFTERLER BİR KEZ DAHA AÇILDI!

Eski grup üyeleri arasında atışma zaman zaman gündeme gelirken yeni olay patlak verdi. Instagram hesabında paylaşım yapan Yasemin Yörük, bir grubun konserini alıntıladı ve ego göndermesi yaptı. Yörük, "Ego savaşlarının olmadığını görüyoruz açıkça. Tekrar birlikteler... Biz hala ve hala ego savaşları... Yazık..." ifadelerini kullandı.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Bu mesaja saatler sonra yanıt veren Gülçin Ergül'den ayna göndermesi geldi. Açıklama yapan Ergül şu ifadeleri kullandı:

Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada istediği olmadığı için ağlayarak "neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun" hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa ok değilim.

Sahnede sakatlanmıştı...Cengiz Bozkurt son durumunu paylaştı!

İkili arasında yaşanan bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.