Sahra Işık oğluyla geçirdiği anları paylaştı... "Ne çabuk büyüdün aşkım" dedirten videolar takipçileri duygulandırdı!
12 Haziran 2025'te oğlu Pamir'i kucağına alan Sahra Işık, duygu dolu anlarıyla gündemde yer aldı. Sosyal medya hesabında minik bebeğinin eski videolarını paylaşan ünlü isim, bu karelerle takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 15.02.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 16:34