Trend Galeri Trend Magazin Sahra Işık oğluyla geçirdiği anları paylaştı... "Ne çabuk büyüdün aşkım" dedirten videolar takipçileri duygulandırdı!

12 Haziran 2025'te oğlu Pamir'i kucağına alan Sahra Işık, duygu dolu anlarıyla gündemde yer aldı. Sosyal medya hesabında minik bebeğinin eski videolarını paylaşan ünlü isim, bu karelerle takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 16:34
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ PARİS'TEN DUYURMUŞTU!

Sahra Işık ve eşi, Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Işık, "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım." notunu düşmüştü.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI!
Anne olmak için gün sayan Sahra Işık, oğlu Pamir'i kucağına almıştı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

OĞLUYLA GEÇİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI...

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Sahra Işık son olarak oğluyla vakit geçirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Minik Pamir'in yeni doğduğu günlerden bugüne kadarki anılarını videolarla paylaşan ünlü isim, gönderisine "Ne çabuk büyüdün aşkım" notunu düşerek duygusunu takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, takipçiler de minik Pamir'in büyüyen hallerine büyük ilgi gösterdi.

Sahra Işık oğlu minik Pamir'in duygulandıran görüntülerini paylaştı... "Ne çabuk büyüdün aşkım" | Video

"ÇOK YEDİ..."

Işık geçen günlerde de Instagram hesabından 6 aylık oğlunun 'spor yaptığı' halini paylaşarak, "Çok yedi şimdi spor vakti. Bebeğim benim" notunu düşmüştü. Işık'ın bu eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI!

Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik "Küçük Prens" Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı…

Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı.

Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. "Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü" diyerek duygularını paylaştı.

MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…"

Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi:

"İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin."

CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM

Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim."

SOSYAL MEDYADA "GENÇ ANNEANNE" YORUMLARI YAĞDI

Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, "Genç anneanne Ceylan", "Süper anneanne çok yakıştı", "Küçük prens hoş geldin" gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS'

51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa "ailemin küçük prensi" diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

EMİNE ÜN'ÜN DE KIZIYLA YAPTIĞI DUYGUSAL PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI!

İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı.

Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim" notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: EBRU ŞALLI

Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri.

Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü isim, oğlu Beren Tan'ın özel hayatıyla magazin sayfalarına taşındı.

Beren'in bir süredir akranı Laçin Terlemez ile aşk yaşadığı bilinirken, ikilinin ilişkisine Ebru Şallı'nın da oldukça sıcak baktığı görüldü. Hatta Şallı'nın, Terlemez'le şimdiden "müstakbel gelin" gibi yakın bir bağ kurduğu yorumları yapılıyor...

Geçtiğimiz akşam bir mekandan birlikte çıkarken 2. Sayfa kameralarına yakalanan Ebru Şallı, muhabirlerin "Beren artık 20 yaşında bir delikanlı, onun hayatında biri var mı? Aşk hayatı da gündeme gelecek mi?" sorularıyla karşılaştı.

Şallı'nın cevabı ise gecenin en çok konuşulan anı oldu. Şallı, yanında bulunan Laçin Terlemez'i işaret ederek müstakbel gelin adayını cümle aleme tanıttı.