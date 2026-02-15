Sahra Işık oğluyla geçirdiği anları paylaştı... "Ne çabuk büyüdün aşkım" dedirten videolar takipçileri duygulandırdı!

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ PARİS'TEN DUYURMUŞTU!

Sahra Işık ve eşi, Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Işık, "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım." notunu düşmüştü.