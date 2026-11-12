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Samet Akaydın'dan eşi Hazal Çağlar'a dillere destan doğum günü! 'Prenses'e alevli kutlama

Ünlü futbolcu Samet Akaydın, eşi Hazal Çağlar'ın 31. yaş gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı. Eşine özel bir doğum günü planlayan Akaydın, arkadaşlarıyla birlikte soluğu Mardin'de aldı.

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MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:04
Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025'te görkemli bir törenle evlenmişti.

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Akaydın, bu sezon Trabzonspor'a transfer olunca eşiyle birlikte Trabzon'a yerleşti.

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Yıldız futbolcu, eşinin 31. yaş günü için unutulmaz bir plan yaptı ve onu Mardin turuna götürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Bir grup arkadaşları da Mardin'e gidip hem gezdi, hem de sıra gecesine katıldı.

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Ünlü futbolcu, o akşam 'Prensesim' dediği eşine sürpriz kutlama yaptı.

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Mekanda müzisyenler üzerinde ateş yanan davullarını çalarak Çağlar için özel bir şov yaptı.

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Öte yandan diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör