Samet Akaydın’dan eşi Hazal Çağlar’a dillere destan doğum günü! ’Prenses’e alevli kutlama

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025'te görkemli bir törenle evlenmişti. Akaydın, bu sezon Trabzonspor'a transfer olunca eşiyle birlikte Trabzon'a yerleşti. Yıldız futbolcu, eşinin 31. yaş günü için unutulmaz bir plan yaptı ve onu Mardin turuna götürdü. Bir grup arkadaşları da Mardin'e gidip hem gezdi, hem de sıra gecesine katıldı. Ünlü futbolcu, o akşam 'Prensesim' dediği eşine sürpriz kutlama yaptı. Mekanda müzisyenler üzerinde ateş yanan davullarını çalarak Çağlar için özel bir şov yaptı. Öte yandan diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz? MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ