Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Vural Çelik, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Hayatını kaybeden Vural Çelik'in iki gün önceki paylaşımı dikkat çekti! Vural Çelik: Hastaneye geldiğim kadar…