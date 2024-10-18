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Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım'ın da bulunduğu birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in ani vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:00
Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu.

Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Güven, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı.

Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Vural Çelik, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Hayatını kaybeden Vural Çelik'in iki gün önceki paylaşımı dikkat çekti! Vural Çelik: Hastaneye geldiğim kadar…

Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Vural Çelik'in vefat haberi Türk sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

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