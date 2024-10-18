Sanat camiası yasa boğuldu! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, 'Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm' ifadelerini paylaştı. Vural Çelik, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, 'Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu' ifadelerini kullanmıştı. Hayatını kaybeden Vural Çelik'in iki gün önceki paylaşımı dikkat çekti! Vural Çelik: Hastaneye geldiğim kadar… Vural Çelik'in vefat haberi Türk sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. GÜLSE BİRSEL Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz... METİN ŞENTÜRK YAVUZ SEÇKİN HALE CANEROĞLU EMİNE ÜN PINAR ALTUĞ ATA DEMİRER CEYHUN FERSOY ŞENAY GÜRLER REHA ÖZCAN Sabır diliyorum... Çok üzgünüm... AÇELYA AKKOYUN Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim. VURAL ÇELİK KİMDİR?