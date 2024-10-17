Video Magazin Hayatını kaybeden Vural Çelik’in iki gün önceki paylaşımı dikkat çekti! Vural Çelik: Hastaneye geldiğim kadar…
Hayatını kaybeden Vural Çelik’in iki gün önceki paylaşımı dikkat çekti! Vural Çelik: Hastaneye geldiğim kadar…

Hayatını kaybeden Vural Çelik’in iki gün önceki paylaşımı dikkat çekti! Vural Çelik: Hastaneye geldiğim kadar…

17.10.2024 | 22:56

Avrupa Yakası, Bir Demet Tiyatro ve Seksenler dizisinin de aralarında bulunduğu birçok yapımda canlandırdığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Vural Çelik, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Vural Çelik’in eski açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun özellikle tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşımı dikkat çekti. İşte Vural Çelik’in ölmeden önce yaptığı o paylaşım!

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