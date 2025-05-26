Trend Galeri Trend Magazin Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!

Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!

76 yaşındaki usta şarkıcı İlhan Şeşen, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlhan Şeşen'in vefatı sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler usta şarkıcı için taziye mesajları yayınladı. İşte İlhan Şeşen için paylaşılan hüzün dolu mesajlar!

Giriş Tarihi: 26.05.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 19:16
Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!

Son dakika haberleri: Yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen, hayatını kaybetti. Şeşen'in ölüm haberi, eşi, çocukları ve torununun adına sanatçının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajla duyuruldu.

Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!

Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | Video

Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!

BAŞKAN ERDOĞAN: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlhan Şeşen'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!

Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.