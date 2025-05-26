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Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!
Sanat camiası yasta! Ünlü isimler İlhan Şeşen için taziye mesajları yayınladı: Yattığı yer incinmesin!
76 yaşındaki usta şarkıcı İlhan Şeşen, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlhan Şeşen'in vefatı sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler usta şarkıcı için taziye mesajları yayınladı. İşte İlhan Şeşen için paylaşılan hüzün dolu mesajlar!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 19:16