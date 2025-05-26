Video Magazin Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | Video
Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | Video

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | Video

26.05.2025 | 15:28

Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören 76 yaşındaki sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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