Sanat camiası yasta! Usta yönetmen Şerif Gören vefat etti!

Türk sinemasının ünlü yönetmeni Şerif Gören, 22 Kasım'da evinde geçirdiği kaza sonucu merdivenlerden düşerek başını yere çarptı. "Yol" filmi başta olmak üzere, "Yılanların Öcü", "Kurbağalar" ve "Derviş Bey" gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olması nedeniyle entübe edilen Gören, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

