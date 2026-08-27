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Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Faruk Günuğur'dan sanat dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Usta tiyatrocunun 78 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:13
Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, Devlet Tiyatroları'nın eski genel müdürlerinden oyuncu Faruk Günuğur, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Günuğur'un vefat haberini Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

Kurum tarafından yayımlanan taziye ve cenaze programı mesajında usta sanatçının vefatından duyulan üzüntü dile getirilirken şu ifadelere yer verildi:

Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

"Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımız için, 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Devlet Tiyatroları camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

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Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

78 yaşında hayatını kaybeden Faruk Günuğur, Büyük Tiyatro'da düzenlenecek anma töreni ve kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

FARUK GÜNUĞUR KİMDİR?

16 Şubat 1948 doğumlu olan Faruk Günuğur, Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar sanatçı ve yönetici olarak görev yaptı.

Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamlayan Faruk Günuğur, konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel sanat hayatına Devlet Tiyatrolarında başladı.

Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları’nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!

Günuğur, 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapan Faruk Günuğur, yalnızca sahne çalışmalarında değil, kurumun idari kademelerinde de çeşitli görevlerde bulundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör