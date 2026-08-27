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Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!
Sanat dünyası yasta! Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürü Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti!
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Faruk Günuğur'dan sanat dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Usta tiyatrocunun 78 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:13