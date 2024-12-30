Sanatçı Umut Akyürek'in kızı anlattı: "Madde bağımlılığına beni Netflix özendirdi!"
Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in madde bağımlılığı tedavisi gören kızı Melek Bal, yaşadığı süreci ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Annesi ve babası Oktay Ertuğrul'la birlikte soruları cevaplayan Melek Bal, 73 gündür temiz olduğunu söyleyerek ekledi: "7 yıldır çoklu yasaklı madde kullanıyordum. Yasaklı maddeye başlamamın nedeni arkadaş çevrem, sosyal medya ve dijital platformlar. Hastanede gördüğüm tedaviyle kurtuldum. Ben bıraktıysam herkes bırakır. Asla kurtulamam demeyin, yeter ki istekli ve kararlı olun"
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:09