Sanatçı Umut Akyürek'in kızı anlattı: "Madde bağımlılığına beni Netflix özendirdi!"

UMUT AKYÜREK: TOPLUMU YASAKLI MADDENİN ZARARLARIYLA İLGİLİ BİLİNÇLENDİRMEK GEREKİYOR



Türkiye Melek Bal'ın durumunu sizin çektiğiniz video ile duydu. O günden bugüne neler değişti?

Çok şey değişti. Allah'a binlerce şükürler ediyorum. Liman, kızıma çok iyi bakıyor. Tedavisi çok iyi gidiyor. Videoyu çektikten sonra çok fazla aile bana ulaştı. Öyle hikayeler öğrendim ki, içim kan ağlıyor. Toplumu yasaklı maddenin zararlarıyla ilgili daha fazla bilinçlendirmek gerekiyor. Okullara kadar girmiş bu illet. Bunun önlenmesi gerekiyor. Şimdi beni eleştirenler var, kızını ifşa etti diye. Kızımı kurtarmak ve yasaklı maddeye dikkat çekmek için video çektim. İyi ki de yapmışım. Liman Ayık Derneği Genel Koordinatörü Selçuk Bey bize ulaştı ve kızımızı buraya getirdik. Kızım şimdi temiz. İnşallah böyle de devam eder. Yıllar önce televizyonda rap müziğin çocuklarımızı olumsuz etkilediğini söylediğimde beni linç etmişlerdi. İşte şimdi görüyoruz, rap şarkılarının halini. Uyuşturucuya da özendiriyor, ahlaki olarak da çok sakıncalı sözler içeriyor. Ben Melek Bal için video çektikten sonra rapçi Sansar Salvo'nun annesi bana ulaştı. Kadıncağız 'Oğlum iyi değil, akıl sağlığını iyice yitirmeye başladı' diye bizden yardım istedi. Biz daha yardım edemeden uyuşturucuya özendirmekten tutuklandı. Bu durumda olan çok gencimiz var. Özgürlük adı altında sınırsız bir yozlaşma yaşanıyor. Sosyal medya aracılığıyla her şey normalleştiriyor. Buna da son vermek gerekiyor. Okullarda müfredatta girerek, çocuklarımızı uyarmalıyız. Okul bahçesine kadar girdi çünkü yasaklı madde.



OKTAY ERTUĞRUL: KIZIMIN OLAYI MEDYAYA YANSIDIKTAN SONRA BANA YÜZLERCE MESAJ GELDİ



Melek Bal ile yaşadığınız sürece dair neler söylemek istersiniz?

Melek Bal ve onun gibi gençleri yasaklı maddeye alıştırarak gençlerimize organize bir saldırı söz konusu. Dağda askerimize kurşun sıkan terör örgütleri, şehirde de kadroları aracılığıyla gençlerimizi yasaklı madde ile zehirliyor. İnternet üzerinden de gençlerimiz özendiriliyor. Kızımın olayı medyaya yansıdıktan sonra bana yüzlerce mesaj geldi. Çok fazla gencimiz var bu belaya bulaşan. Boşanmış aile çocukları, özellikle baba ile kopmuş çocuklar yasaklı madde tuzağına daha kolay düşüyor. Ben de eşim de başından beri kızım için mücadele ediyoruz. Maddi ve manevi olarak çok zor. Yasaklı madde kullanan bir çocuğun ailesi, çocuktan daha büyük acı ve zorluk çekiyor. Çünkü çocuk farkında değil ama aile farkında ve çaresiz. Devletimiz gençlerimiz için koruyucu önemler almalı. Yasaklı madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi merkezlerini devletimiz desteklemeli. Umut Hanım'ın aslında başında videoyu çekmesini istememiştim ama şimdi diyorum ki iyi ki çekmiş. Yasaklı madde sadece bizim çocuğumuzun sorunu değil. En üstten en altta toplumun her kesiminden insanın çocuğu var, bu illete bulaşan. Küçük yaşta olanlara aile müdahale edebiliyor ama 18 yaş üstüne müdahale de edemiyor. Madde bağımlısı biri kriz anında her türlü şiddeti yapabilir. Bu yüzden madde bağımlısı olanlara müdahale için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.