Sanatla iç içe bir yuva...Usta oyuncu Tamer Levent evinin kapılarını açtı!

Aşk Yeniden, Cesur ve Güzel, İstanbullu Gelin ve son olarak Camdaki Kız dizilerine oynayan usta oyuncu Tamer Levent evinin kapılarını açtı. İşte ünlü oyuncunun sanatla iç içe yuvası...

Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 09:45
Bir çok başarılı projede yer alan usta oyuncu Evrim Akın'ın sunduğu 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne konuk oldu. Tamer Levent'in sanat kokan evi sosyal medyada dikkat çekti.

Evin bembeyaz duvarlarını süsleyen birbirinden değerli tablolar, dikkat çeken aksesuarlar ve klasik mobilyalar izleyicileri büyüledi.

Evin en dikkat çekici parçalarından biri ise zarif vitrin ve antika masa… Nesiller boyu korunan bu eşyalar, aile için hem hatıra hem de manevi bir değer taşıyor.

Sanatçının kütüphanesi ise bambaşka bir dünya sunuyor. Kitapların arasında kaybolduğunuzda, buranın yalnızca bir çalışma alanı değil; aynı zamanda bir sanat galerisi ve düşünce atölyesi olduğunu hissediyorsunuz. Özenle seçilmiş tablolar, dekoratif objeler ve düzenli raflar, sanatçının estetik bakış açısını yansıtıyor.

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya "Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum "diyor.

LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım.

Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!" diye konuştu.

Ünlü oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, "Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum" dedi.

"EVİMİN SADE, BASİT OLMASI GEREKİYOR"

Serenay Sarıkaya "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor ⁠–zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu." ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN LÜKS EVİ

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, işindeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Çağla Şikel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Güzel sunucunun zarif renklerle tasarlanmış mutfağı oldukça beğeniliyor.

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı.

Hakalmaz'ın yeşillikler içindeki, muhteşem manzaralı lüks evi göz kamaştırdı.

Ünlü türkücü eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile bu villada gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

HAKKI BULUT

Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor.

Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor.

Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün.