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Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre'de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'yi terk ederek İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir köyde ailesiyle yeni bir yaşam kurdu. Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir hayat yaşıyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:36
Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.