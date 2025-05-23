Trend Galeri Trend Magazin Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre'de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Şanı şöhreti arkasında bıraktı! Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi İsviçre'de rüya gibi bir hayat yaşıyor...

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'yi terk ederek İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir köyde ailesiyle yeni bir yaşam kurdu. Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir hayat yaşıyor.