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Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!
Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!
Galatasaray taraftarının yakından takip ettiği başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, radikal bir kararla imajını baştan aşağı yeniledi. Yıldız oyuncunun son halini görenler oldukça şaşırırken sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:35