Trend Galeri Trend Magazin Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Galatasaray taraftarının yakından takip ettiği başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, radikal bir kararla imajını baştan aşağı yeniledi. Yıldız oyuncunun son halini görenler oldukça şaşırırken sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:35
Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU!

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirmişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirmişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplatmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü olmuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Saçlarını sarıya boyattığı görülen Yağcı'nın yeni imajı ise hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

'Bodrum Masalı' ile tanınan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirmişti. Yereli, geçtiğimiz aylarda özel hayatından ziyade imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Doğal sarı saçlarını koyu tona boyatan ünlü isim, yeni görünümüyle sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney", "Gümüş" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Tatlıtuğ, geçen günlerde yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaşarak esprili bir şekilde "Pişşt… Artist misin?" notunu düşmeyi de ihmal etmemişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

KISMETSE OLUR DAMAT ADAYININ DA DEĞİŞEN İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Önce televizyon ekranlarında tanınan, ardından Hacer Göktaş ile yaptığı evlilik ve oğulları Miran'ın doğumuyla aile hayatıyla gündeme gelen Adnan Kızıltaş, bu kez bambaşka bir değişimle dikkat çekmişti. Eski yarışmacı, yenilediği imajını sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede gündem olmuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

İŞTE ADNAN KIZILTAŞ'IN YENİ İMAJI

Özellikle saçlarını oldukça kısa kestirmesi, Kızıltaş'ın son halini görenlerin en çok konuştuğu detay olmuştu. Bir dönem gür saçlarıyla hafızalara kazınan ismin bu değişimi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi takipçiler bunun sadece stil değişikliği olduğunu savunurken, kimileri de saç ekimi sürecinin bir parçası olabileceğini iddia etmişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

ZİYNET SALİ

Jennifer Lopez'e benzetilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, imajında dikkat çeken bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyatmış ve yeni görünümüyle hayranlarını şaşırtmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Sezen Aksu'nun "Sarışın" şarkısıyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

NİHAN BURUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili 2009'da da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına almıştı. Ancak çiftin 17 yıllık evliliği 2024 yılında resmen sona ermişti. Ancak eski eşler ayrılığa dayanamamıştı. Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un sürpriz barışma kararı ise takipçilerini sevindirmişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, yeniden bir araya geldiği eski eşi Nihan Buruk, şimdi de yeni imajıyla gündeme gelmişti. Buruk, yıllardır kullandığı sarı saçlarını siyaha boyatarak radikal bir değişime imza attı. Ünlü ismin son hali, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi görmüştü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın yeni imajı sosyal medyanın gündeminde!

DEMET AKALIN'IN SAÇ İMAJI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı öncesinde imajını da tamamen yenilemişti.