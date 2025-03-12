Trend Galeri Trend Magazin Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

Sarı saçları ve mavi gözleriyle fotoğraflarda öne çıktı. 1983 yılında doğan bu minik çocuk, şimdilerin en ünlü aktörlerinden. Oyunculuğu, yakışıklılığı ve karizmasıyla genç kızların da sevgilisi! Hatta 1 yaşındaki oğlu da kendisini kopyası! Fotoğraftaki o minik çocuk bakın kim!

Giriş Tarihi: 12.03.2025 19:37 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:21
Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

Kimi Karadenizli, kimi Balkan göçmeni, kimi de Kırım Türklerinden olduğunu iddia ediyordu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle henüz bebekken fotoğraflarda ilgi toplayan bu minik erkek çocuğu sizce kim?

Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

Şimdilerin en yakışıklı ve ünlü aktörü olarak anılan bu isim Boşnak kökenli olan bir aileden Adanalı bir babadan ve Edirneli bir anneden doğdu.

Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

Ünlü oyuncunun çocukluk yılları; ilk ve orta öğretim yılları Adana'da geçti.

Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

Oyuncunun Adana'da eğitimi devam ederken 1997 yılında babasının kalp ameliyatı nedeniyle İstanbul'a taşınmak zorunda kaldılar. Bu nedenle aktör, İstanbul Kalamış Lisesi'nde eğitimini tamamladı.