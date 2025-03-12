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Sarışın mavi gözlü bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Şimdi Türkiye’nin en beğenilen aktörlerinden!

Sarı saçları ve mavi gözleriyle fotoğraflarda öne çıktı. 1983 yılında doğan bu minik çocuk, şimdilerin en ünlü aktörlerinden. Oyunculuğu, yakışıklılığı ve karizmasıyla genç kızların da sevgilisi! Hatta 1 yaşındaki oğlu da kendisini kopyası! Fotoğraftaki o minik çocuk bakın kim!