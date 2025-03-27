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Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza
Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza
"Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla ününe ün katan şarkıcı Atiye, kızının doğum gününü kutladı. Bugün 6'ncı yaş gününü kutlayan kızına özel bir parti düzenleyen şarkıcı Atiye, sosyal medyada beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 02:31