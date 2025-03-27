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Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza

"Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla ününe ün katan şarkıcı Atiye, kızının doğum gününü kutladı. Bugün 6'ncı yaş gününü kutlayan kızına özel bir parti düzenleyen şarkıcı Atiye, sosyal medyada beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 00:37 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 02:31
Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza

Ünlü şarkıcı Atiye; "Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla zirveye yerleşmiş, 2018 yılında ise hayatını prodüktör Erol Sebebci ile birleştirmişti.

Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza

Mutlu evliliğinden 2 kızı olan güzel şarkıcının, geçtiğimiz aylarda üçüncü kızı Rumi dünyaya gelmişti.

Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza

ALTINCI YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ünlü şarkıcı, bugün kızı Ferahfeza'nın altıncı yaş gününü kutladı.

Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza

ÖZEL PARTİ DÜZENLEDİ

Üç kızı ve eşiyle birlikte kutlama yapan şarkıcı, doğum gününe özel bir parti düzenledi.

Şarkıcı Atiye kızının 6’ncı yaş gününü duygusal sözlerle kutladı: Bir kelebek dokundu hayatımıza

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Şarkıcı Atiye'nin kızlarıyla paylaşımlarına sosyal medyada beğeni yağdı.