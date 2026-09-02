Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… “Yuvamıza hoş geldin canımız!”

"YUVAMIZA HOŞ GELDİN CANIMIZ!"

"Minik kızımız İmany, dünyaya gözlerini açarak yuvamızın neşesini ve kalbimizin derinliklerindeki sevgiyi bir kez daha çoğalttı. Hayatımıza katılan bu yeni mucizeyi eşim @erolsebebci ile kucaklarken, ilk andan itibaren kalbimizi sarmalayan, bize evimizin huzurunu yaşatan muazzam bir ruh vardı yanımızda. Yuvamıza, dünyamıza hoş geldin canımız İmany…"