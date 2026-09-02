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Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… “Yuvamıza hoş geldin canımız!”

Şarkıcı Atiye ve Erol Sebebci çifti, dördüncü kız bebekleri İmany'yi geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Ünlü şarkıcı, genişleyen ailesinin en yeni üyesiyle ilk pozlarını, takipçilerinin kalbini ısıtan bir mesajla paylaştı.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:38 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:59
Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, hem sahnedeki enerjisiyle hem de hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

Ünlü şarkıcı, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da nikah masasına oturmuştu. Atiye, bu mutlu evlilikte üç kez anne olma sevinci yaşamıştı.

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

4. DEFA ANNE OLUYOR!

Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçıdan magazin dünyasını heyecanlandıran bir haber daha gelmişti.

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Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

Ünlü şarkıcının 4. kez kez anne olmaya hazırlandığı ve bir kız bebek beklediği öğrenilmişti. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Atiye'den beklenmedik bebek müjdesi hayranlarını sevince boğmuştu.

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

ATİYE KIZINI KUCAĞINA ALDI

Pop müziğin sevilen ismi Atiye, dördüncü kez anne oldu. Eşi Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, dördüncü kızını dünyaya getirdi.

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

Yeniden annelik heyecanı yaşayan çiftin, minik bebeklerine "İmany" adını verdiği öğrenildi.

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

KIZIYLA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Dördüncü kez anne olma heyecanı yaşayan şarkıcı Atiye, Instagram hesabından dördüncü kızı İmany ile ilgili ilk paylaşımını yapmıştı. Minik bebeğinin yüzünü gizleyen ünlü şarkıcının bu karesi beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

ANNE-KIZ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI!

İlk paylaşımında bebeğinin sadece ayağını gösteren ünlü sanatçı, bu kez dördüncü kızı İmany ile ilk anne-kız karelerini yayınladı.

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

Paylaştığı fotoğraflarda bebeğinin yüzünü tam olarak göstermemeyi tercih eden Atiye, eşi Erol Sebebci ile kucakladıkları yeni mucizeye duygusal bir notla "hoş geldin" dedi. Kalpleri ısıtan bu paylaşımda ünlü şarkıcı şu ifadelere yer verdi:

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

"YUVAMIZA HOŞ GELDİN CANIMIZ!"

"Minik kızımız İmany, dünyaya gözlerini açarak yuvamızın neşesini ve kalbimizin derinliklerindeki sevgiyi bir kez daha çoğalttı. Hayatımıza katılan bu yeni mucizeyi eşim @erolsebebci ile kucaklarken, ilk andan itibaren kalbimizi sarmalayan, bize evimizin huzurunu yaşatan muazzam bir ruh vardı yanımızda. Yuvamıza, dünyamıza hoş geldin canımız İmany…"

Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

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Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

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Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

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Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

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Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… Yuvamıza hoş geldin canımız!

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