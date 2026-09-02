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Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… “Yuvamıza hoş geldin canımız!”
Şarkıcı Atiye’den ilk anne-kız pozları geldi! Minik İmany’yi böyle paylaştı… “Yuvamıza hoş geldin canımız!”
Şarkıcı Atiye ve Erol Sebebci çifti, dördüncü kız bebekleri İmany'yi geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Ünlü şarkıcı, genişleyen ailesinin en yeni üyesiyle ilk pozlarını, takipçilerinin kalbini ısıtan bir mesajla paylaştı.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:59