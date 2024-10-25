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Şarkıcı Bendeniz genç kızları kıskandırdı! Yıllar ona torpil geçmiş!

Efsane şarkıcı Bendeniz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bendeniz'in son hali adeta şoke ediyor. 'Ya Sen Ya Hiç','Güzeller Güzeli', 'Müjdeler Ver', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve daha birçok eşi benzeri olmayan eseri olan Bendeniz'e yıllar torpil geçmiş gibi. Türk Pop Müziği'ne damga vurmuş isimlerden Bendeniz 90'lı yıllarda çok popülerdi. Bendeniz, takipçileriyle sosyal medya aracılığı ile haberleşiyor. Bendeniz, değişmeyen haliyle genç kızları kıskandırıyor. Şimdilerde 51 yaşında olan Bendeniz, sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Giriş Tarihi: 25.10.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 07:46
Şarkıcı Bendeniz genç kızları kıskandırdı! Yıllar ona torpil geçmiş!

90'lı yıllarda hit şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Bendeniz bakın şimdi ne yapıyor!

Şarkıcı Bendeniz genç kızları kıskandırdı! Yıllar ona torpil geçmiş!

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Şarkıcı Bendeniz genç kızları kıskandırdı! Yıllar ona torpil geçmiş!

Şimdilerde 51 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

Şarkıcı Bendeniz genç kızları kıskandırdı! Yıllar ona torpil geçmiş!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Bendeniz son hali ile adeta gençlik iksiri içmiş gibi...

Şarkıcı Bendeniz genç kızları kıskandırdı! Yıllar ona torpil geçmiş!

Ünlü şarkıcı Bendeniz, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

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