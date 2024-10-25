Şarkıcı Bendeniz genç kızları kıskandırdı! Yıllar ona torpil geçmiş!

Efsane şarkıcı Bendeniz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bendeniz'in son hali adeta şoke ediyor. 'Ya Sen Ya Hiç','Güzeller Güzeli', 'Müjdeler Ver', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve daha birçok eşi benzeri olmayan eseri olan Bendeniz'e yıllar torpil geçmiş gibi. Türk Pop Müziği'ne damga vurmuş isimlerden Bendeniz 90'lı yıllarda çok popülerdi. Bendeniz, takipçileriyle sosyal medya aracılığı ile haberleşiyor. Bendeniz, değişmeyen haliyle genç kızları kıskandırıyor. Şimdilerde 51 yaşında olan Bendeniz, sosyal medyada ilgi odağı oluyor.