Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı! Tatilde facianın eşiğinden döndü...

"HEPSİ MENDEBUR KOCASININ PİS ENERJİSİNDEN KAYNAKLI"

Ölümden dönen çift hakkında sosyal medyada ardı ardına yorum yağdı.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi, "Korkunç bir olay dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor bence. Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı" yorumunu okuyunca ateş püskürdü.

Kaspar, 'Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum elbette. Ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum' dedi.