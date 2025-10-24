Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı! Tatilde facianın eşiğinden döndü...

Ünlü şarkıcı Bengü, Bodrum'da çocuklarıyla çıktığı tekne tatilinde facianın eşiğinden kıl payı kurtuldu. 'CAN YELEĞİ BAKIYORUZ!' Hortuma yakalanan Bengü,yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Bengü'nün yayınladığı videoda, denizin bir anda kabardığı, dalgaların yükseldiği ve sert rüzgarların tekneyi savurduğu görüldü. Şarkıcının panikle çevresindekilere seslenerek 'Denize bakın! Can yeleği bakıyoruz şu an!' dediği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 'HORTUM TAM TEKNEMİZİN ÜSTÜNDEYMİŞ' Bengü'nün yakın arkadaşı Beliz Şen paylaşımının altına şu sözleri yazdı: 'İlk başta sert bir yağmur bulutundan geçiyoruz sandık… Meğer hortum tam teknemizin üstündeymiş. Devrilmeyelim diye tüm botlar yardımımıza koştu.' Ünlü şarkıcı Bengü'nün korku dolu anları: Tekne turunda hortuma yakalandı! | Video Yaşanan paniğin ardından kaptanın soğukkanlı davranışı sayesinde olası bir facia önlendi. Kısa süre sonra hava durulurken, teknede bulunanların kaptanı alkışladığı anlar da kameraya yansıdı. 7 GÜNLÜK BEBEĞİYLE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ Geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine giren ve ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ölümden döndü. İstanbul Kadıköy'de 22 Ekim 2025 günü saat 18.15 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Helvacıoğlu ile birlikte araç sürücülerinin de yaralı oldukları ancak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca Helvacıoğlu'nun eşi ve çocuğunun da sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Korkutan kaza sonrası İrem Helvacıoğlu'nu eşi Ural Kaspar, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. ''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.'' 'HEPSİ MENDEBUR KOCASININ PİS ENERJİSİNDEN KAYNAKLI' Ölümden dönen çift hakkında sosyal medyada ardı ardına yorum yağdı. 'FELÇ KALDIĞIMI SANDIM' 7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı. Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktarmıştı: 'Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım.' Kazanın ardından İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, yapılan kontroller sonucu yaşadığı sakatlığın boyutunu öğrendi. Helvacıoğlu, 'Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik'