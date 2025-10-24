Ünlü şarkıcı Bengü'nün korku dolu anları: Tekne turunda hortuma yakalandı! | Video
24.10.2025 | 11:01
Ünlü şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle çıktığı Ege Denizi'ndeki tekne turunda hortuma yakalandı. Devrilme tehlikesi yaşayan tekneye çevredeki botlar yardım etti. O anlar, Bengü'nün yeğeni Beliz Şen tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
