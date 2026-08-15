Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı

Bergen'in her şeyiyle mükemmel bir insan olduğunu belirten Aksu, "Onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kendisini rahmetle anıyoruz. Adının yaşaması, gelecek nesillerin tanıması için elimizden geleni yapacağız. Buraya her geldiğimizde gözlerim doluyor. Kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu ve bana büyük bir iyilik yapmıştı. O günden beri 'Bergen'i ömrümün sonuna kadar seveceğim.' dedim. Keşke yaşasaydı. Yaşasaydı dünya çapında bir yıldız olacaktı. Her şeyiyle mükemmel bir insandı." dedi.