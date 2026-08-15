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Şarkıcı Bergen Mersin'deki mezarı başında anıldı

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

AA
Giriş Tarihi: 15.08.2026 00:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 00:19
Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in çeşitli kentlerden gelen hayranları, Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret etti.

Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı

Mezarın etrafına Bergen'in fotoğraflarını koyan ziyaretçiler, kabire çiçek bıraktı, dua okudu.

Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı

Çorum'dan gelen Emrah Aksu, gazetecilere, her yıl mezar başındaki anma programına katıldığını söyledi.

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Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı

Bergen'in her şeyiyle mükemmel bir insan olduğunu belirten Aksu, "Onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kendisini rahmetle anıyoruz. Adının yaşaması, gelecek nesillerin tanıması için elimizden geleni yapacağız. Buraya her geldiğimizde gözlerim doluyor. Kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu ve bana büyük bir iyilik yapmıştı. O günden beri 'Bergen'i ömrümün sonuna kadar seveceğim.' dedim. Keşke yaşasaydı. Yaşasaydı dünya çapında bir yıldız olacaktı. Her şeyiyle mükemmel bir insandı." dedi.

Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı

Almanya'dan gelen Yasemin Ekti de çok duygulandığını dile getirerek, "Bergen arabeskin kraliçesi. Onu çok seviyoruz ve yıllardır dinlediğimiz için bugün ziyaretine gelmek istedim. Çocukluğumuz Bergen ile geçti." ifadesini kullandı.

Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı

Annesiyle anma programına katılan Miraç Ekti de şarkılarını beğenerek dinlediği Bergen'in mezarı başında dua ettiğini söyledi.

Şarkıcı Bergen Mersin’deki mezarı başında anıldı
#MERSİN