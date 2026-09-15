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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

Ünlü şarkıcı Burak Kut, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Burak Kut, kariyerindeki çıkışı dünyaca ünlü şarkıcılara benzetti. İşte Burak Kut'un o açıklaması!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.09.2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 20:32
Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burak Kut, yeni yaşını ailesinin yanında karşılamayı tercih etmişti. Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken şarkıcı, müzik dünyasındaki uzun soluklu kariyeriyle de adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

Burak Kut'a Ailesinden Doğum Günü Sürprizi

2011 yılında Cansen Yeni ile evlenen Burak Kut, kızı Aden'in dünyaya gelmesiyle baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

Ünlü şarkıcı, özel gününde de eşini ve kızını yanından ayırmamıştı.

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

PROGRAMA KATILDI

Ünlü şarkıcı Burak Kut, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı.

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA GÜNDEME OTURDU

Burak Kut, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu.

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

SAMİMİ İTİRAF!

Burak Kut, sektördeki çıkışıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

"KARİYERİMİ ELVİS PRESLEY'E..."

Ünlü şarkıcı, "Kariyerimi Elvis Presley, Michael Jackson ve Justin Bieber'a benzetirim..." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

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Şarkıcı Burak Kut: Kariyerimi Elvis Presley’e benzetirim!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ